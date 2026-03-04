Жертвы войны

С начала американо-израильской операции против Ирана в субботу, 28 февраля, погибли более 870 человек в ходе военных действий на Ближнем Востоке, пишет The New York Times.

Подавляющее большинство зарегистрированных смертей произошло в Иране, при этом конфликт привел также к гибелям в Бахрейне, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, Ливане и Израиле, погибли шесть американских солдат. В среду утром, 4 марта, Министерство здравоохранения Кувейта сообщило о гибели 11-летней девочки в результате попадания осколков в жилом районе.

При этом последствия боев затронули и другие страны — среди погибших в Израиле была филиппинка, в Эмиратах убиты граждане Пакистана, Непала и Бангладеш.

Агентство ISNA со сcылкой на организацию Красного Полумесяца сообщило, что число погибших в Иране от американско-израильских атак достигло 787 человек. По его данным, в результате недавних ударов повреждения зафиксированы в 153 городах страны, всего c начала конфликта было 1039 атак.