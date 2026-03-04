USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

От сменщицы Мадуро требуют полной покорности США

07:23 261

Администрация президента США втайне готовит проект уголовного обвинения в отношении временного президента Венесуэлы Делси Родригес, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации агентства, федеральные прокуроры уже сообщили Родригес, что ей грозит судебное преследование, «если она не продолжит выполнять требования Трампа».

По словам собеседников Reuters, проект уголовного дела включает в себя обвинения в коррупции и отмывании денег государственной нефтяной компании PDVSA в период с 2021 по 2025 год. Кроме того, американские чиновники предъявили Делси Родригес список как минимум семи бывших высокопоставленных партийных деятелей Венесуэлы, их соратников и членов их семей, которые должны быть арестованы для возможной экстрадиции в США.

В комментариях под публикацией агентства заместитель генпрокурора США Тодд Бланш написала, что это «полностью ложная информация». Ранее Дональд Трамп также публично хвалил Делси Родригес за сотрудничество с США.

Делси Родригес заняла пост временного лидера Венесуэлы после того, как 3 января Николас Мадуро и его супруга были похищены американским спецназом. Их доставили в США, где предъявили обвинения в злоупотреблении властью и помощи организованным структурам наркоторговцев.

Даже Франция угрожает ядерным оружием
Даже Франция угрожает ядерным оружием горячая тема
05:44 2324
В Иране снова хоронят
В Иране снова хоронят объектив haqqin.az
05:35 1906
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az
03:47 2950
Ормуз под запретом
Ормуз под запретом обновлено 05:12
05:12 3635
Взрывы сотрясают крупные города Ирана
Взрывы сотрясают крупные города Ирана обновлено 07:03
07:03 2579
Иран заявил об ударах по Израилю и американским военным
Иран заявил об ударах по Израилю и американским военным видео; обновлено 03:37
03:32 14540
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
02:09 2238
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
01:44 2226
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана?
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана? обновлено 01:30
01:30 5844
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
01:00 1601
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
00:16 4862

