Иран охотится за американскими военными

Три взрыва прогремели в Эрбиле (столица иракского Курдистана) на севере Ирака, сообщает со ссылкой на источник портал Shafaq News.

Согласно данным местных властей Эрбиля, недалеко от района Касназан города упал начиненный взрывчаткой дрон. Никто не пострадал.

Как сообщила иракская группировка «Сарая Авлия ад-Дам», в Эрбиле с использованием группы беспилотников был атакован отель, который США используют как место размещения своих военнослужащих, передает Irib News в телеграм-канале.

Минобороны Катара сообщает, что Иран запустил в сторону эмирата две баллистические ракеты. Одна из них ударила по военной базе Аль-Удейд, где базируются американские военнослужащие. «Иран запустил по Катару две баллистические ракеты. Системы ПВО успешно отразили одну из них, вторая ударила по военной базе Аль-Удейд, жертв нет»,— сообщило Минобороны Катара.

Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили две крылатые ракеты над центральной частью страны, сообщило саудовское Министерство обороны «Две крылатые ракеты были уничтожены в небе над городом Эль-Хардж», - говорится в пресс-релизе ведомства.