Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Иран охотится за американскими военными

07:43 171

Три взрыва прогремели в Эрбиле (столица иракского Курдистана) на севере Ирака, сообщает со ссылкой на источник портал Shafaq News.

Согласно данным местных властей Эрбиля, недалеко от района Касназан города упал начиненный взрывчаткой дрон. Никто не пострадал.

Как сообщила иракская группировка «Сарая Авлия ад-Дам», в Эрбиле с использованием группы беспилотников был атакован отель, который США используют как место размещения своих военнослужащих, передает Irib News в телеграм-канале.

Минобороны Катара сообщает, что Иран запустил в сторону эмирата две баллистические ракеты. Одна из них ударила по военной базе Аль-Удейд, где базируются американские военнослужащие. «Иран запустил по Катару две баллистические ракеты. Системы ПВО успешно отразили одну из них, вторая ударила по военной базе Аль-Удейд, жертв нет»,— сообщило Минобороны Катара.

Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили две крылатые ракеты над центральной частью страны, сообщило саудовское Министерство обороны «Две крылатые ракеты были уничтожены в небе над городом Эль-Хардж», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Даже Франция угрожает ядерным оружием
Даже Франция угрожает ядерным оружием горячая тема
05:44 2326
В Иране снова хоронят
В Иране снова хоронят объектив haqqin.az
05:35 1906
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az
03:47 2950
Ормуз под запретом
Ормуз под запретом обновлено 05:12
05:12 3636
Взрывы сотрясают крупные города Ирана
Взрывы сотрясают крупные города Ирана обновлено 07:03
07:03 2580
Иран заявил об ударах по Израилю и американским военным
Иран заявил об ударах по Израилю и американским военным видео; обновлено 03:37
03:32 14541
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
02:09 2238
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
01:44 2226
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана?
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана? обновлено 01:30
01:30 5846
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
«Вы заметите масштаб»: Рубио о наращивании ударов США по Ирану
01:00 1602
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
Анкара недовольна Тегераном: «Ошибочная стратегия»
00:16 4862

