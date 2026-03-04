Был директором — стал зеком

В Шекинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу 63‑летнего жителя Агсу Фахраддина Гасанова. Бывший директор средней школы имени С.Микаилова обвинялся в получении крупной взятки и хищении государственного имущества.
Гасанов возглавлял школу с января 2020 года до августа 2024‑го. Проверка, проведенная после его увольнения, выявила факты присвоения имущества и финансовые нарушения. По версии следствия, в декабре 2023 года экс-директор получил 6600 манатов от Шахмара Ядигарова за обещание трудоустройства на должность руководителя по военной подготовке. Деньги он, как утверждается, потратил на личные нужды. Кроме того, в апреле 2024 года Гасанов оформил акт передачи и вывез из школы‑лицея №1 города Агсу 35 ноутбуков общей стоимостью более 31 тысяч манатов. Вернуть технику он не смог, причинив ущерб региональному управлению образования.
На суде Гасанов отрицал вину. Он утверждал, что собирался вернуть деньги и что из школы забрал лишь три ноутбука, которые позже заложил в ломбард. Остальные, по его словам, были возвращены.
Свидетель Шахмар Ядигаров рассказал, что после участия в войне искал работу. По его словам, директор предложил ему должность, но потребовал 6600 манатов. Когда обещанное трудоустройство не состоялось, Ядигаров потребовал вернуть деньги и обратился в правоохранительные органы.
Суд признал Гасанова виновным по статьям о получении взятки в крупном размере и хищении. Он был приговорен к 8 с половиной годам лишения свободы.