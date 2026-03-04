USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Был директором — стал зеком

Инара Рафикгызы
08:55 611

В Шекинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу 63‑летнего жителя Агсу Фахраддина Гасанова. Бывший директор средней школы имени С.Микаилова обвинялся в получении крупной взятки и хищении государственного имущества.

Гасанов возглавлял школу с января 2020 года до августа 2024‑го. Проверка, проведенная после его увольнения, выявила факты присвоения имущества и финансовые нарушения. По версии следствия, в декабре 2023 года экс-директор получил 6600 манатов от Шахмара Ядигарова за обещание трудоустройства на должность руководителя по военной подготовке. Деньги он, как утверждается, потратил на личные нужды.  Кроме того, в апреле 2024 года Гасанов оформил акт передачи и вывез из школы‑лицея №1 города Агсу 35 ноутбуков общей стоимостью более 31 тысяч манатов. Вернуть технику он не смог, причинив ущерб региональному управлению образования.

На суде Гасанов отрицал вину. Он утверждал, что собирался вернуть деньги и что из школы забрал лишь три ноутбука, которые позже заложил в ломбард. Остальные, по его словам, были возвращены.

Свидетель Шахмар Ядигаров рассказал, что после участия в войне искал работу. По его словам, директор предложил ему должность, но потребовал 6600 манатов. Когда обещанное трудоустройство не состоялось, Ядигаров потребовал вернуть деньги и обратился в правоохранительные органы.

Суд признал Гасанова виновным по статьям о получении взятки в крупном размере и хищении. Он был приговорен к 8 с половиной годам лишения свободы.

США потопили опасную иранскую подлодку
США потопили опасную иранскую подлодку видео
09:25 63
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема
05:21 4268
Даже Франция угрожает ядерным оружием
Даже Франция угрожает ядерным оружием горячая тема
05:44 4218
В Иране снова хоронят
В Иране снова хоронят объектив haqqin.az
05:35 3274
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az
03:47 4240
Ормуз под запретом
Ормуз под запретом обновлено 05:12
05:12 4657
50 тысяч военных и 4000 бомб на Иран
50 тысяч военных и 4000 бомб на Иран обновлено 08:30
08:30 4427
Иран заявил об ударах по Израилю и американским военным
Иран заявил об ударах по Израилю и американским военным видео; обновлено 03:37
03:32 15451
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
02:09 3060
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
01:44 2711
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана?
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана? обновлено 01:30
01:30 6752

ЭТО ВАЖНО

США потопили опасную иранскую подлодку
США потопили опасную иранскую подлодку видео
09:25 63
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема
05:21 4268
Даже Франция угрожает ядерным оружием
Даже Франция угрожает ядерным оружием горячая тема
05:44 4218
В Иране снова хоронят
В Иране снова хоронят объектив haqqin.az
05:35 3274
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az
03:47 4240
Ормуз под запретом
Ормуз под запретом обновлено 05:12
05:12 4657
50 тысяч военных и 4000 бомб на Иран
50 тысяч военных и 4000 бомб на Иран обновлено 08:30
08:30 4427
Иран заявил об ударах по Израилю и американским военным
Иран заявил об ударах по Израилю и американским военным видео; обновлено 03:37
03:32 15451
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
02:09 3060
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
01:44 2711
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана?
Сын Хаменеи – новый лидер Ирана? обновлено 01:30
01:30 6752
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться