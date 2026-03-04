Был директором — стал зеком

Гасанов возглавлял школу с января 2020 года до августа 2024‑го. Проверка, проведенная после его увольнения, выявила факты присвоения имущества и финансовые нарушения. По версии следствия, в декабре 2023 года экс-директор получил 6600 манатов от Шахмара Ядигарова за обещание трудоустройства на должность руководителя по военной подготовке. Деньги он, как утверждается, потратил на личные нужды. Кроме того, в апреле 2024 года Гасанов оформил акт передачи и вывез из школы‑лицея №1 города Агсу 35 ноутбуков общей стоимостью более 31 тысяч манатов. Вернуть технику он не смог, причинив ущерб региональному управлению образования.

В Шекинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу 63‑летнего жителя Агсу Фахраддина Гасанова. Бывший директор средней школы имени С.Микаилова обвинялся в получении крупной взятки и хищении государственного имущества.

На суде Гасанов отрицал вину. Он утверждал, что собирался вернуть деньги и что из школы забрал лишь три ноутбука, которые позже заложил в ломбард. Остальные, по его словам, были возвращены.

Свидетель Шахмар Ядигаров рассказал, что после участия в войне искал работу. По его словам, директор предложил ему должность, но потребовал 6600 манатов. Когда обещанное трудоустройство не состоялось, Ядигаров потребовал вернуть деньги и обратился в правоохранительные органы.

Суд признал Гасанова виновным по статьям о получении взятки в крупном размере и хищении. Он был приговорен к 8 с половиной годам лишения свободы.