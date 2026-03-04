Администрация Эрдогана опровергает: Никакого приказа не было

USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Центр по противодействию дезинформации при администрации президента Турции опроверг утверждения о том, что президент США Дональд Трамп якобы приказал руководству страны напасть на Иран.

«Утверждения в некоторых соцсетях о том, что Трамп якобы отдал приказ Турции атаковать Иран, что Турция является частью секретного военного плана против Ирана и что она требовала отмены санкций CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций») в обмен на присоединение к войне против Ирана, не соответствуют действительности. Турция как независимое и суверенное государство сама определяет и проводит внешнюю политику, реализуя решения в области безопасности. Иные заявления на этот счет не имеют под собой никаких оснований», - говорится в сообщении центра.

Глава МИД Турции Хакан Фидан в свою очередь обратил внимание на масштабную кампанию дезинформации в связи с кризисом вокруг Ирана. «Наблюдается очень серьезная кампания дезинформации, связанная с позицией Турции и проводимой ею политикой. Мы это видим. Есть те, кто занимается этим на уровне страны, есть те, кто занимается этим индивидуально, в группах, есть те, кто занимается этим в рамках террористических организаций. Мы следим за ними. Мы также следим за риторикой, за аргументами, которые используются в операциях по формированию общественного мнения», - сказал Фидан в эфире TRT Haber.

