В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи

В иранском сегменте социальных сетей распространились видеокадры из Тегерана, на которых видно, как правительственные силы стреляют по гражданам, выкрикивающими из окон своих домов антиправительственные лозунги и выражающими радость по поводу смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате авиаударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране. Иранские государственные СМИ официально подтвердили смерть. Управление страной временно перешло к совету из трех человек.

Напомним, что в январе демонстрации в Иране переросли в столкновения с правительственными силами. В результате акции протеста были подавлены, а тысяч демонстрантов погибли.