USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи

09:16 398

В иранском сегменте социальных сетей распространились видеокадры из Тегерана, на которых видно, как правительственные силы стреляют по гражданам, выкрикивающими из окон своих домов антиправительственные лозунги и выражающими радость по поводу смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате авиаударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране. Иранские государственные СМИ официально подтвердили смерть. Управление страной временно перешло к совету из трех человек.

Напомним, что в январе демонстрации в Иране переросли в столкновения с правительственными силами. В результате акции протеста были подавлены, а тысяч демонстрантов погибли.

Что там с нефтью?
Что там с нефтью?
09:29 0
США потопили опасную иранскую подлодку
США потопили опасную иранскую подлодку видео
09:25 68
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема
05:21 4270
Даже Франция угрожает ядерным оружием
Даже Франция угрожает ядерным оружием горячая тема
05:44 4223
В Иране снова хоронят
В Иране снова хоронят объектив haqqin.az
05:35 3276
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az
03:47 4240
Ормуз под запретом
Ормуз под запретом обновлено 05:12
05:12 4658
50 тысяч военных и 4000 бомб на Иран
50 тысяч военных и 4000 бомб на Иран обновлено 08:30
08:30 4429
Иран заявил об ударах по Израилю и американским военным
Иран заявил об ударах по Израилю и американским военным видео; обновлено 03:37
03:32 15452
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
02:09 3061
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
01:44 2713

ЭТО ВАЖНО

Что там с нефтью?
Что там с нефтью?
09:29 0
США потопили опасную иранскую подлодку
США потопили опасную иранскую подлодку видео
09:25 68
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема
05:21 4270
Даже Франция угрожает ядерным оружием
Даже Франция угрожает ядерным оружием горячая тема
05:44 4223
В Иране снова хоронят
В Иране снова хоронят объектив haqqin.az
05:35 3276
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az
03:47 4240
Ормуз под запретом
Ормуз под запретом обновлено 05:12
05:12 4658
50 тысяч военных и 4000 бомб на Иран
50 тысяч военных и 4000 бомб на Иран обновлено 08:30
08:30 4429
Иран заявил об ударах по Израилю и американским военным
Иран заявил об ударах по Израилю и американским военным видео; обновлено 03:37
03:32 15452
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
Что за экзамены и сокращения в «Азеригаз»?
02:09 3061
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
КСИР грозит Израилю и США «вратами ада»
01:44 2713
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться