Иранские корабли отправляются на дно

США уничтожили 17 иранских кораблей, в том числе одну «наиболее исправную» подводную лодку. Об этом сообщил в соцсети X глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Брэд Купер. По его словам, подлодка получила пробоину в корпусе.

Военно-морские силы США, как сообщается, потопили иранскую подводную лодку класса «Кило» (Подводные лодки класса Кило — собирательное обозначение, принятое в NATO для двух проектов российских подводных лодок), что нанесло сильный удар по военно-морским возможностям Ирана, пишут аналитики в соцсетях.

Подлодки класса «Кило» являются одними из самых опасных активов в составе иранского флота. Это дизель-электрические ударные субмарины, предназначенные для скрытных операций в мелководных районах, таких как Персидский залив, и способные применять торпеды и противокорабельные ракеты против военных кораблей и коммерческого судоходства.

Нейтрализация одной из них, как сообщается, устраняет серьёзную угрозу для кораблей США, союзных флотов и критически важных морских путей, по которым проходит значительная часть мировых поставок энергоресурсов.