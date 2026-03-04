Израиль бомбит командные центры в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по командным центрам в Тегеране.

«Некоторые время назад израильские ВВС, руководствуясь разведданными ЦАХАЛ, завершили дополнительную волну ударов по командным центрам <...> по всему Тегерану. В рамках этих ударов ЦАХАЛ сбросил десятки боеприпасов на командные центры «Басидж» (входящее в состав КСИР военизированное ополчение – ред.) и служб внутренней безопасности», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы армии.