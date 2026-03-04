USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Израиль бомбит командные центры в Тегеране

10:05 797

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по командным центрам в Тегеране.

«Некоторые время назад израильские ВВС, руководствуясь разведданными ЦАХАЛ, завершили дополнительную волну ударов по командным центрам <...> по всему Тегерану. В рамках этих ударов ЦАХАЛ сбросил десятки боеприпасов на командные центры «Басидж» (входящее в состав КСИР военизированное ополчение – ред.) и служб внутренней безопасности», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы армии.

Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az; все еще актуально
03:47 5184
Москва не устает благодарить Баку
Москва не устает благодарить Баку ФОТО; ВИДЕО
10:15 1372
Израиль обещает уничтожить любого лидера Ирана. Бомбят Тебриз, Тегеран, Урмию и Исфахан
Израиль обещает уничтожить любого лидера Ирана. Бомбят Тебриз, Тегеран, Урмию и Исфахан обновлено 11:03; видео
11:03 2805
«Шахеды» ударили по американским базам
«Шахеды» ударили по американским базам видео
10:12 1496
Израиль бомбит командные центры в Тегеране
Израиль бомбит командные центры в Тегеране
10:05 798
Иран «облюбовал» ОАЭ. Израиль пятый
Иран «облюбовал» ОАЭ. Израиль пятый
09:36 2118
Россия сбила собственный вертолет
Россия сбила собственный вертолет видео
09:31 2149
Что там с нефтью?
Что там с нефтью?
09:29 1307
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема
05:21 5591
Даже Франция угрожает ядерным оружием
Даже Франция угрожает ядерным оружием горячая тема
05:44 5364
В Иране снова хоронят
В Иране снова хоронят объектив haqqin.az
05:35 4240

ЭТО ВАЖНО

Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az; все еще актуально
03:47 5184
Москва не устает благодарить Баку
Москва не устает благодарить Баку ФОТО; ВИДЕО
10:15 1372
Израиль обещает уничтожить любого лидера Ирана. Бомбят Тебриз, Тегеран, Урмию и Исфахан
Израиль обещает уничтожить любого лидера Ирана. Бомбят Тебриз, Тегеран, Урмию и Исфахан обновлено 11:03; видео
11:03 2805
«Шахеды» ударили по американским базам
«Шахеды» ударили по американским базам видео
10:12 1496
Израиль бомбит командные центры в Тегеране
Израиль бомбит командные центры в Тегеране
10:05 798
Иран «облюбовал» ОАЭ. Израиль пятый
Иран «облюбовал» ОАЭ. Израиль пятый
09:36 2118
Россия сбила собственный вертолет
Россия сбила собственный вертолет видео
09:31 2149
Что там с нефтью?
Что там с нефтью?
09:29 1307
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема
05:21 5591
Даже Франция угрожает ядерным оружием
Даже Франция угрожает ядерным оружием горячая тема
05:44 5364
В Иране снова хоронят
В Иране снова хоронят объектив haqqin.az
05:35 4240
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться