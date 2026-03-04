«Шахеды» ударили по американским базам

По военной базе США Виктория недалеко от международного аэропорта Багдада нанесён удар беспилотником, пишут в сети.
Иранские телеграм-каналы публикуют кадры удара «Шахедом» по американской базе в Бахрейне.
March 4, 2026
