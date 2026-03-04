USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

«Шахеды» ударили по американским базам

10:12 1502

По военной базе США Виктория недалеко от международного аэропорта Багдада нанесён удар беспилотником, пишут в сети.

Иранские телеграм-каналы публикуют кадры удара «Шахедом» по американской базе в Бахрейне.

Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az; все еще актуально
03:47 5187
Москва не устает благодарить Баку
Москва не устает благодарить Баку ФОТО; ВИДЕО
10:15 1378
Израиль обещает уничтожить любого лидера Ирана. Бомбят Тебриз, Тегеран, Урмию и Исфахан
Израиль обещает уничтожить любого лидера Ирана. Бомбят Тебриз, Тегеран, Урмию и Исфахан обновлено 11:03; видео
11:03 2811
«Шахеды» ударили по американским базам
«Шахеды» ударили по американским базам видео
10:12 1503
Израиль бомбит командные центры в Тегеране
Израиль бомбит командные центры в Тегеране
10:05 799
Иран «облюбовал» ОАЭ. Израиль пятый
Иран «облюбовал» ОАЭ. Израиль пятый
09:36 2119
Россия сбила собственный вертолет
Россия сбила собственный вертолет видео
09:31 2152
Что там с нефтью?
Что там с нефтью?
09:29 1308
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема
05:21 5595
Даже Франция угрожает ядерным оружием
Даже Франция угрожает ядерным оружием горячая тема
05:44 5364
В Иране снова хоронят
В Иране снова хоронят объектив haqqin.az
05:35 4241

