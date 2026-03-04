USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Пентагон назвал имена первых погибших в Кувейте военных

Министерство обороны США назвало имена четырех военнослужащих, которые первыми погибли в операции «Эпическая ярость» против Ирана. Как сообщила пресс-служба Пентагона, четверо резервистов американской армии погибли 1 марта из-за атаки беспилотником по логистическому объекту в порту Шуайба в Кувейте.

Погибшими являются военнослужащие 103-го командования обеспечения армейского резерва из штаба в Де-Мойне (штат Айова):

- Капитан Коди А. Хорк, 35 лет, Уинтер-Хейвен, штат Флорида;

- сержант 1-го класса Ноа Л. Титдженс, 42 года, Белвью, штат Небраска;

- сержант 1-го класса Николь М. Амор, 39 лет, Уайт-Беар-Лейк, штат Миннесота;

- сержант Деклан Дж. Коуди, 20 лет, Западный Де-Мойн, штат Айова.

Как сообщает Reuters, по состоянию на 3 марта было известно о гибели в результате операции шести американских военнослужащих.

Напомним, что президент США Дональд Трамп предупредил, что следует ожидать новых жертв, после того как объявил о гибели первых трех американских военнослужащих.

Также американский президент заявил, что военные действия против Ирана могут продолжаться в течение четырех недель.

