Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Сколько эвакуированных из Ирана в Азербайджан?

10:36 439

С 08:00 28 февраля до 10:00 4 марта из Исламской Республики Иран в Азербайджан в общей сложности эвакуирован 1161 человек. Из числа эвакуированных 224 человека являются гражданами Азербайджана.

Кроме того, были эвакуированы 361 гражданин Китая, 246 — России, 99 — Таджикистана, 76 — Пакистана, 46 — Омана, 18 — Саудовской Аравии, 9 — Грузии, 7 — Беларуси, 6 — ОАЭ, 6 — Словакии, 5 — Сербии, 4 — Ирана, 4 — Иордании, 4 — Швейцарии, 4 — Нигерии, 4 — Японии, 3 — Катара, 3 — Бангладеш, 3 — Узбекистана, 3 — Мексики, 3 — Филиппин, 2 — Непала, 2 — Казахстана, 2 — Франции, 2 — Турции, 2 — Йемена, 2 — Кыргызстана, 2 — Италии, а также по одному гражданину Польши, Туниса, Ливана, Индии, Бразилии, Мьянмы, Мальдивских островов, Южной Африки и Великобритании.

Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az; все еще актуально
03:47 5190
Москва не устает благодарить Баку
Москва не устает благодарить Баку ФОТО; ВИДЕО
10:15 1386
Израиль обещает уничтожить любого лидера Ирана. Бомбят Тебриз, Тегеран, Урмию и Исфахан
Израиль обещает уничтожить любого лидера Ирана. Бомбят Тебриз, Тегеран, Урмию и Исфахан обновлено 11:03; видео
11:03 2823
«Шахеды» ударили по американским базам
«Шахеды» ударили по американским базам видео
10:12 1508
Израиль бомбит командные центры в Тегеране
Израиль бомбит командные центры в Тегеране
10:05 803
Иран «облюбовал» ОАЭ. Израиль пятый
Иран «облюбовал» ОАЭ. Израиль пятый
09:36 2125
Россия сбила собственный вертолет
Россия сбила собственный вертолет видео
09:31 2159
Что там с нефтью?
Что там с нефтью?
09:29 1310
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема
05:21 5598
Даже Франция угрожает ядерным оружием
Даже Франция угрожает ядерным оружием горячая тема
05:44 5367
В Иране снова хоронят
В Иране снова хоронят объектив haqqin.az
05:35 4241

