Сколько эвакуированных из Ирана в Азербайджан?

С 08:00 28 февраля до 10:00 4 марта из Исламской Республики Иран в Азербайджан в общей сложности эвакуирован 1161 человек. Из числа эвакуированных 224 человека являются гражданами Азербайджана.

Кроме того, были эвакуированы 361 гражданин Китая, 246 — России, 99 — Таджикистана, 76 — Пакистана, 46 — Омана, 18 — Саудовской Аравии, 9 — Грузии, 7 — Беларуси, 6 — ОАЭ, 6 — Словакии, 5 — Сербии, 4 — Ирана, 4 — Иордании, 4 — Швейцарии, 4 — Нигерии, 4 — Японии, 3 — Катара, 3 — Бангладеш, 3 — Узбекистана, 3 — Мексики, 3 — Филиппин, 2 — Непала, 2 — Казахстана, 2 — Франции, 2 — Турции, 2 — Йемена, 2 — Кыргызстана, 2 — Италии, а также по одному гражданину Польши, Туниса, Ливана, Индии, Бразилии, Мьянмы, Мальдивских островов, Южной Африки и Великобритании.