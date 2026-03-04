USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Американские посольства эвакуируют сотрудников

10:42 387

Госдепартамент США на фоне угроз безопасности разрешил сотрудникам американского правительства, чья деятельность не является критически важной, а также членам их семей покинуть сразу несколько стран, включая Пакистан, Оман, Саудовскую Аравию и Кипр. Соответствующие рекомендации размещены на сайтах американских посольств в этих государствах.

«Государственный департамент разрешил сотрудникам правительства США, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, и членам семей сотрудников консульств США в Лахоре и Карачи покинуть Пакистан из-за угрозы безопасности», - говорится в сообщении на сайте американского посольства в Пакистане.

Аналогичное разрешение получили госслужащие США в Омане, Саудовской Аравии и Кипре. Речь идет о сотрудниках, чья деятельность не критически важна, и членах их семей, которым позволено покинуть эти страны в связи с угрозами безопасности.

Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az; все еще актуально
03:47 5190
Москва не устает благодарить Баку
Москва не устает благодарить Баку ФОТО; ВИДЕО
10:15 1388
Израиль обещает уничтожить любого лидера Ирана. Бомбят Тебриз, Тегеран, Урмию и Исфахан
Израиль обещает уничтожить любого лидера Ирана. Бомбят Тебриз, Тегеран, Урмию и Исфахан обновлено 11:03; видео
11:03 2826
«Шахеды» ударили по американским базам
«Шахеды» ударили по американским базам видео
10:12 1510
Израиль бомбит командные центры в Тегеране
Израиль бомбит командные центры в Тегеране
10:05 804
Иран «облюбовал» ОАЭ. Израиль пятый
Иран «облюбовал» ОАЭ. Израиль пятый
09:36 2126
Россия сбила собственный вертолет
Россия сбила собственный вертолет видео
09:31 2160
Что там с нефтью?
Что там с нефтью?
09:29 1310
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема
05:21 5599
Даже Франция угрожает ядерным оружием
Даже Франция угрожает ядерным оружием горячая тема
05:44 5368
В Иране снова хоронят
В Иране снова хоронят объектив haqqin.az
05:35 4241

