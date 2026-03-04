Американские посольства эвакуируют сотрудников

Госдепартамент США на фоне угроз безопасности разрешил сотрудникам американского правительства, чья деятельность не является критически важной, а также членам их семей покинуть сразу несколько стран, включая Пакистан, Оман, Саудовскую Аравию и Кипр. Соответствующие рекомендации размещены на сайтах американских посольств в этих государствах.

«Государственный департамент разрешил сотрудникам правительства США, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, и членам семей сотрудников консульств США в Лахоре и Карачи покинуть Пакистан из-за угрозы безопасности», - говорится в сообщении на сайте американского посольства в Пакистане.

Аналогичное разрешение получили госслужащие США в Омане, Саудовской Аравии и Кипре. Речь идет о сотрудниках, чья деятельность не критически важна, и членах их семей, которым позволено покинуть эти страны в связи с угрозами безопасности.