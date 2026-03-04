USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Новый продукт от Банка ABB для физических лиц — ABB облигации!

10:51 220

Объявлено начало подписки на ABB облигации, которые предоставляют новые возможности для инвесторов. Физические лица могут подписаться на ABB облигации до 17 марта 2026 года. Процесс получения облигаций будет осуществляться путем массового размещения.

Облигации носят именной, процентный, необеспеченный и бездокументарный характер, номинальная стоимость одной облигации составляет 100 манатов. Общее количество ценных бумаг составит 100 тыс., из которых 50 тыс. будет в каждом из двух выпусков.

ABB облигации выпускаются на 1 и 2 года. Для облигаций с оборотом в 1 год процентная ставка составляет 10%, для облигаций с оборотом в 2 года — 11%. Процентный доход выплачивается ежеквартально, и с этого дохода налог не удерживается. При приобретении облигаций физические лица имеют преимущественное право.

Также будут предоставлены возможности для продажи облигаций на вторичном рынке. Подписка на ABB облигации возможна через приложение ABB mobile.

Подробную информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, по телефону Информационного центра 937, а также на официальных страницах Банка в социальных сетях.

Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az; все еще актуально
03:47 5193
Москва не устает благодарить Баку
Москва не устает благодарить Баку ФОТО; ВИДЕО
10:15 1390
Израиль обещает уничтожить любого лидера Ирана. Бомбят Тебриз, Тегеран, Урмию и Исфахан
Израиль обещает уничтожить любого лидера Ирана. Бомбят Тебриз, Тегеран, Урмию и Исфахан обновлено 11:03; видео
11:03 2829
«Шахеды» ударили по американским базам
«Шахеды» ударили по американским базам видео
10:12 1513
Израиль бомбит командные центры в Тегеране
Израиль бомбит командные центры в Тегеране
10:05 804
Иран «облюбовал» ОАЭ. Израиль пятый
Иран «облюбовал» ОАЭ. Израиль пятый
09:36 2128
Россия сбила собственный вертолет
Россия сбила собственный вертолет видео
09:31 2162
Что там с нефтью?
Что там с нефтью?
09:29 1311
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема
05:21 5601
Даже Франция угрожает ядерным оружием
Даже Франция угрожает ядерным оружием горячая тема
05:44 5369
В Иране снова хоронят
В Иране снова хоронят объектив haqqin.az
05:35 4242

ЭТО ВАЖНО

Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az; все еще актуально
03:47 5193
Москва не устает благодарить Баку
Москва не устает благодарить Баку ФОТО; ВИДЕО
10:15 1390
Израиль обещает уничтожить любого лидера Ирана. Бомбят Тебриз, Тегеран, Урмию и Исфахан
Израиль обещает уничтожить любого лидера Ирана. Бомбят Тебриз, Тегеран, Урмию и Исфахан обновлено 11:03; видео
11:03 2829
«Шахеды» ударили по американским базам
«Шахеды» ударили по американским базам видео
10:12 1513
Израиль бомбит командные центры в Тегеране
Израиль бомбит командные центры в Тегеране
10:05 804
Иран «облюбовал» ОАЭ. Израиль пятый
Иран «облюбовал» ОАЭ. Израиль пятый
09:36 2128
Россия сбила собственный вертолет
Россия сбила собственный вертолет видео
09:31 2162
Что там с нефтью?
Что там с нефтью?
09:29 1311
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема
05:21 5601
Даже Франция угрожает ядерным оружием
Даже Франция угрожает ядерным оружием горячая тема
05:44 5369
В Иране снова хоронят
В Иране снова хоронят объектив haqqin.az
05:35 4242
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться