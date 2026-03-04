USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Трампу все равно

10:54 265

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует, будет ли сборная Ирана участвовать в чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Мне действительно все равно», - сказал он в интервью газете Politico. «Я думаю, что Иран – это страна, которая потерпела серьезное поражение. Они выдыхаются», - утверждал американский лидер.

Чемпионат пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В группе G должны сыграть сборные Бельгии, Египта, Ирана и Новой Зеландии.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az; все еще актуально
03:47 5196
Москва не устает благодарить Баку
Москва не устает благодарить Баку ФОТО; ВИДЕО
10:15 1391
Израиль обещает уничтожить любого лидера Ирана. Бомбят Тебриз, Тегеран, Урмию и Исфахан
Израиль обещает уничтожить любого лидера Ирана. Бомбят Тебриз, Тегеран, Урмию и Исфахан обновлено 11:03; видео
11:03 2834
«Шахеды» ударили по американским базам
«Шахеды» ударили по американским базам видео
10:12 1517
Израиль бомбит командные центры в Тегеране
Израиль бомбит командные центры в Тегеране
10:05 804
Иран «облюбовал» ОАЭ. Израиль пятый
Иран «облюбовал» ОАЭ. Израиль пятый
09:36 2131
Россия сбила собственный вертолет
Россия сбила собственный вертолет видео
09:31 2164
Что там с нефтью?
Что там с нефтью?
09:29 1312
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема
05:21 5602
Даже Франция угрожает ядерным оружием
Даже Франция угрожает ядерным оружием горячая тема
05:44 5371
В Иране снова хоронят
В Иране снова хоронят объектив haqqin.az
05:35 4243

