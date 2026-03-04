Россия сдала разыскиваемых Азербайджану

USD 1.7000
Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила об экстрадиции двух обвиняемых, находившихся в международном розыске.

По информации пресс-службы ведомства, в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции граждан страны — Мусаева Абдула Руслама оглы и Гусейнова Рустама Ахмеда оглы — было удовлетворено Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

В отношении обоих фигурантов установлены обоснованные подозрения в совершении уголовно наказуемых деяний. Дело Мусаева расследуется в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД, дело Гусейнова — в прокуратуре Пираллахинского района Баку. По результатам расследования оба были привлечены в качестве обвиняемых и объявлены в международный розыск.

Оба фигуранта доставлены в Азербайджан под конвоем Пенитенциарной службы Министерства юстиции республики.

