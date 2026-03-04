Кто станет новым верховным лидером Ирана?

По словам собеседников газеты, была вероятность, что о назначении Можтаба Хаменеи объявят утром в среду, 4 марта, но есть опасения, что в этом случае он станет мишенью для США и Израиля.

Сын Али Хаменеи, 56-летний Можтаба Хаменеи, стал главным кандидатом на пост верховного лидера Ирана по итогам заседания Совета экспертов, ответственного за назначение нового руководителя страны. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников.

Телеканал Iran International, базирующийся в Лондоне, сообщил вечером 3 марта, что Совет экспертов «под давлением Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) избрал новым верховным лидером страны Можтабу Хаменеи. Аналогичную информацию привело издание Deutsche Welle со ссылкой на источник. Официального подтверждения этой информации нет.

Источники The New York Times также говорят, что на назначении Можтаба Хаменеи настаивает КСИР.

Другими претендентами на должность верховного лидера Ирана, кроме сына Хаменеи, являются:

- Аятолла Алиреза Арафи — член Гвардии стражей и влиятельный религиозный лидер, считается возможным компромиссным кандидатом.

- Хасан Хомейни — представитель умеренного крыла, внук Рухоллы Хомейни, пользуется уважением части духовенства.

- Хасан Рухани — бывший президент, упоминается, но ранее был отстранен от участия в Ассамблее экспертов, и его кандидатура вызывает вопросы по процедуре.

- Садык Амоли Лариджани / Али Лариджани — влиятельные политические и религиозные фигуры, считаются способными обеспечить устойчивость режима.

Об этом пишет связанное с КСИР издание Saberin News. Пока ни один кандидат не утвержден окончательно, отмечает ресурс.

Более того, в случае падения режима к власти может прийти Реза Пехлеви — старший сын последнего шаха Ирана.