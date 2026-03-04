Кувейтский истребитель сбил три американских самолета

Экипаж кувейтского F/A-18 по ошибке сбил ракетами три истребителя F-15 Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации источников, до того, как произошел инцидент, в воздушное пространство Кувейта вторглись иранские беспилотники. Из-за этого военные ошибочно посчитали появившиеся в небе американские истребители противниками и открыли по ним огонь.

«В воскресенье [1 марта] кувейтский истребитель F/A-18 случайно сбил три американских F-15», - сказано в статье.

Эту информацию ранее подтверждало Центральное командование США. Инцидент был классифицирован как случай «дружественного огня».

Позже стало известно, что силы противовоздушной обороны Ирана сбили американский истребитель F-15.