Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Кувейтский истребитель сбил три американских самолета

11:26 1575

Экипаж кувейтского F/A-18 по ошибке сбил ракетами три истребителя F-15 Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации источников, до того, как произошел инцидент, в воздушное пространство Кувейта вторглись иранские беспилотники. Из-за этого военные ошибочно посчитали появившиеся в небе американские истребители противниками и открыли по ним огонь.

«В воскресенье [1 марта] кувейтский истребитель F/A-18 случайно сбил три американских F-15», - сказано в статье.

Эту информацию ранее подтверждало Центральное командование США. Инцидент был классифицирован как случай «дружественного огня».

Позже стало известно, что силы противовоздушной обороны Ирана сбили американский истребитель F-15.

