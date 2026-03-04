Встреча Пашиняна и Кобахидзе в Тбилиси: что обсудили?

Премьер-министры Армении Никол Пашинян и Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе встречи тет-а-тет в Тбилиси подчеркнули важность последовательного продолжения шагов, направленных на укрепление мира и обеспечение стабильности в регионе Южного Кавказа, сообщают армянские СМИ.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся повестки армяно-грузинских стратегических отношений. Они также обменялись мнениями по ряду вопросов регионального значения.

«Было подчеркнуто последовательное развитие и расширение торгово-экономического сотрудничества. В этом контексте было подчеркнуто проведение 15-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Грузией, которое состоится сегодня. Стороны выразили уверенность, что оно придаст новый импульс укреплению двустороннего сотрудничества в различных областях. Была подчеркнута важность продолжения шагов, направленных на обеспечение мира и стабильности в регионе», - говорится в сообщении.