Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Встреча Пашиняна и Кобахидзе в Тбилиси: что обсудили?

Премьер-министры Армении Никол Пашинян и Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе встречи тет-а-тет в Тбилиси подчеркнули важность последовательного продолжения шагов, направленных на укрепление мира и обеспечение стабильности в регионе Южного Кавказа, сообщают армянские СМИ.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся повестки армяно-грузинских стратегических отношений. Они также обменялись мнениями по ряду вопросов регионального значения.

«Было подчеркнуто последовательное развитие и расширение торгово-экономического сотрудничества. В этом контексте было подчеркнуто проведение 15-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Грузией, которое состоится сегодня. Стороны выразили уверенность, что оно придаст новый импульс укреплению двустороннего сотрудничества в различных областях. Была подчеркнута важность продолжения шагов, направленных на обеспечение мира и стабильности в регионе», - говорится в сообщении.

Семьи заключенных Эвина бьют тревогу после ударов США и Израиля
Семьи заключенных Эвина бьют тревогу после ударов США и Израиля
Израиль продолжает бить: в Тегеране взрывы, взорвана база КСИР
Израиль продолжает бить: в Тегеране взрывы, взорвана база КСИР видео; обновлено 12:15
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи видео
Россия бьет по железной дороге Украины
Россия бьет по железной дороге Украины
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема; все еще актуально
Хаменеи, Чебурашка и бегемотики
Хаменеи, Чебурашка и бегемотики видео
Прощай, Хаменеи!
Прощай, Хаменеи!
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az; все еще актуально
Москва не устает благодарить Баку
Москва не устает благодарить Баку ВИДЕО
«Шахеды» ударили по американским базам
«Шахеды» ударили по американским базам видео
Израиль бомбит командные центры в Тегеране
Израиль бомбит командные центры в Тегеране
