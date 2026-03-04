Госслужба собрала молодежь Гянджи

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в мероприятии, организованном на тему «Патриотичная молодежь Азербайджана — здоровая молодежь, здоровое будущее», приняли участие старшеклассники средних школ Гянджи. Подобные мероприятия оказывают положительное влияние на повышение чувства патриотизма среди молодежи.

В Гяндже состоялось мероприятие, организованное Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу.

Выступая на мероприятии, начальник Управления допризывной подготовки Госслужбы полковник-лейтенант Физули Исмаилов, начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Госслужбы Парвиз Садраддинов, начальник Кяпазского районного отделения Госслужбы полковник-лейтенант Илькин Алиев подробно рассказали молодежи о патриотизме, преимуществах службы в армии страны-победительницы, здоровом образе жизни, образовании, законодательстве и других важных вопросах.

Члены семей шехидов, участники Отечественной войны и другие гости, принявшие участие в мероприятии, также выступили и поделились своими впечатлениями о службе.

В Госслужбе отметили, что аналогичные мероприятия проведены уже в нескольких районах Азербайджана, их проведение также запланировано в ближайшие месяцы.