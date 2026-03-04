USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Госслужба собрала молодежь Гянджи

11:43 446

В Гяндже состоялось мероприятие, организованное Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в мероприятии, организованном на тему «Патриотичная молодежь Азербайджана — здоровая молодежь, здоровое будущее», приняли участие старшеклассники средних школ Гянджи. Подобные мероприятия оказывают положительное влияние на повышение чувства патриотизма среди молодежи.

Выступая на мероприятии, начальник Управления допризывной подготовки Госслужбы полковник-лейтенант Физули Исмаилов, начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Госслужбы Парвиз Садраддинов, начальник Кяпазского районного отделения Госслужбы полковник-лейтенант Илькин Алиев подробно рассказали молодежи о патриотизме, преимуществах службы в армии страны-победительницы, здоровом образе жизни, образовании, законодательстве и других важных вопросах.

Члены семей шехидов, участники Отечественной войны и другие гости, принявшие участие в мероприятии, также выступили и поделились своими впечатлениями о службе.

В Госслужбе отметили, что аналогичные мероприятия проведены уже в нескольких районах Азербайджана, их проведение также запланировано в ближайшие месяцы.

Семьи заключенных Эвина бьют тревогу после ударов США и Израиля
Семьи заключенных Эвина бьют тревогу после ударов США и Израиля
12:32 141
Израиль продолжает бить: в Тегеране взрывы, взорвана база КСИР
Израиль продолжает бить: в Тегеране взрывы, взорвана база КСИР видео; обновлено 12:15
12:15 4985
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи видео
09:16 3966
Россия бьет по железной дороге Украины
Россия бьет по железной дороге Украины
12:30 141
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема; все еще актуально
05:21 6292
Хаменеи, Чебурашка и бегемотики
Хаменеи, Чебурашка и бегемотики видео
11:40 1291
Прощай, Хаменеи!
Прощай, Хаменеи!
11:00 2239
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az; все еще актуально
03:47 5711
Москва не устает благодарить Баку
Москва не устает благодарить Баку ВИДЕО
10:15 3210
«Шахеды» ударили по американским базам
«Шахеды» ударили по американским базам видео
10:12 2934
Израиль бомбит командные центры в Тегеране
Израиль бомбит командные центры в Тегеране
10:05 1226

