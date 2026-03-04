USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Задержали командира «Кудс»?

11:46 1564

Командующий силами «Кудс» Исмаил Каани задержан. Как утверждают иранские СМИ, он обвиняется в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад». Каани якобы был задержан представителями Корпуса стражей исламской революции, официального подтверждения этой информации нет.

Ранее haqqin.az писал о том, что Каани неофициально подозревают в передаче секретных сведений, приведших к гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Отмечается, что Каани был последним человеком, встречавшимся с Хаменеи перед его гибелью, и покинул место происшествия за считанные минуты до покушения. Тем не менее, несмотря на подозрения, никаких официальных обвинений Каани предъявлено не было.

Западные СМИ также пишут, что аналогичная ситуация произошла в 2024 году во время убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Утверждается, что Каани покинул здание в Бейруте, где встречался с Насраллой, за несколько минут до удара. Хотя тот факт, что Каани покинул район непосредственно перед операцией, вызвал споры в Тегеране, никаких обвинений против него выдвинуто не было.

Также сообщается, что в июне прошлого года, во время 12-дневной войны, Каани покинул здание за несколько минут до удара по совещанию высокопоставленных иранских военных, тем самым избежав гибели.

По утверждению сайта Middle East Eye, главный офис которого расположен в Лондоне, после убийства Хаменеи отсутствует информация о местонахождении Исмаила Каани. Иран подтвердил имена высокопоставленных командиров и чиновников, погибших в ходе последних операций, однако никакого официального заявления о состоянии Каани сделано не было.

Семьи заключенных Эвина бьют тревогу после ударов США и Израиля
Семьи заключенных Эвина бьют тревогу после ударов США и Израиля
12:32 142
Израиль продолжает бить: в Тегеране взрывы, взорвана база КСИР
Израиль продолжает бить: в Тегеране взрывы, взорвана база КСИР видео; обновлено 12:15
12:15 4986
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи видео
09:16 3967
Россия бьет по железной дороге Украины
Россия бьет по железной дороге Украины
12:30 142
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема; все еще актуально
05:21 6293
Хаменеи, Чебурашка и бегемотики
Хаменеи, Чебурашка и бегемотики видео
11:40 1294
Прощай, Хаменеи!
Прощай, Хаменеи!
11:00 2240
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az; все еще актуально
03:47 5712
Москва не устает благодарить Баку
Москва не устает благодарить Баку ВИДЕО
10:15 3213
«Шахеды» ударили по американским базам
«Шахеды» ударили по американским базам видео
10:12 2936
Израиль бомбит командные центры в Тегеране
Израиль бомбит командные центры в Тегеране
10:05 1226

