Эмин Амруллаев обсуждает повышение качества образования с новыми директорами школ

Министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с новоназначенными директорами общеобразовательных учебных заведений, расположенных в Баку, Гяндже, Сумгаите и различных регионах.

Министр прежде всего поздравил директоров школ с назначением на новые должности и пожелал им успехов в работе. Эмин Амруллаев отметил, что целью отбора директоров на конкурсной основе в соответствии с правилами, установленными Министерством науки и образования, является обеспечение профессионального и эффективного управления в школах.

Министр науки и образования отметил, что директора школ являются основными управленческими сотрудниками, ответственными за развитие учебного заведения, подчеркнул важность работы на основе принципов стратегического управления.

Затронув важность повышения престижа школ и учителей в обществе, Эмин Амруллаев также обратил внимание на современные вызовы, стоящие перед общеобразовательными школами. Подчеркнув важность надлежащей организации педагогического процесса в школах и соблюдения дисциплинарных норм, министр отметил ответственность руководителей общеобразовательных учреждений, моменты, на которые следует обратить внимание в этом отношении, меры, направленные на формирование здоровой учебной среды и совершенствование управления.

Министр заявил, что в число основных задач директора должно входить повышение качества преподавания. Необходимо создать систематический механизм контроля учебно-воспитательного процесса, отслеживать качество уроков, проводить пробные уроки, надлежащим образом организовать учебный процесс и уделять внимание совершенствованию методической работы.

Затем министр науки и образования отметил значимость налаживания директорами школ регулярного общения с учителями, учениками и родителями, а также важность создания атмосферы, основанной на взаимном доверии.

Встреча с директорами школ продолжилась в атмосфере взаимного обмена мнениями и интерактивного обсуждения, были рассмотрены пути решения поднятых вопросов, а также даны соответствующие задачи и рекомендации директорам школ относительно дальнейших направлений деятельности.

