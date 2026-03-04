USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Турция ударит по курдам в Иране?

Анкара рассматривает значительное курдское население Ирана как потенциальную угрозу своему внутреннему единству. После ударов США и Израиля по Тегерану президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его правительство пока воздерживаются от участия в конфликте, выражая «скорбь» по поводу смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи и призывая к деэскалации, согласно данным The National Interest.

Одновременно Эрдоган и глава МИД Хакан Фидан внимательно следят за ситуацией, уделяя внимание вопросам национальной безопасности и миграционному давлению на восточной границе.

Главным поводом для возможных трансграничных операций может стать усиление курдских группировок, прежде всего PJAK, на фоне кризиса в Иране. Опыт турецких операций в Сирии и на севере Ирака показывает, что Анкара может попытаться создать буферную зону.

Эксперты считают, что Турция сочетает сдержанность с подготовкой к худшему сценарию: ведется разведка, усиливается мониторинг курдских организаций и давление на союзников. При этом внутренние политические факторы и выборы пока сдерживают Эрдогана от прямого военного вмешательства.

