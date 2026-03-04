Россия бьет по железной дороге Украины

USD 1.7000
В Николаеве утром, 4 марта, Россия атаковала дроном вагон пассажирского поезда, пострадал железнодорожник, поезд был пуст. Накануне Россия пыталась ударить дроном по поезду Днепр-Ковель, только в марте зафиксировано уже 18 ударов (россиян) по железной дороге. Об этом сообщили в среду вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба и в «Укрзализныце» (УЗ, «Украинская железная дорога), пишут украинские СМИ.

«Продолжаются атаки на железнодорожную инфраструктуру. Сегодня утром в Николаевской области (российский) беспилотник попал в пустой поезд, прибывший на техническое обслуживание. К сожалению, ранен один сотрудник УЗ», - написал вице-премьер Кулеба. По его словам, пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь.

«Вчера вечером Россия пыталась атаковать дроном пассажирский поезд сообщением Днепр-Ковель. Железнодорожники быстро применили протоколы безопасности: остановили поезд и превентивно эвакуировали пассажиров. Благодаря чему (российский) БПЛА попал в нескольких метрах от локомотива. Люди не пострадали. Когда угроза исчезла, поезд продолжил движение», - сообщил Кулеба.

В Укрзализныце, в свою очередь, сообщили, что россияне «усилили атаки по железнодорожной инфраструктуре, среди основных целей - подвижной состав». 

«С начала марта зафиксировано уже 18 ударов - в среднем по шесть в сутки. Для этого (Россия) использует БПЛА и FPV-дроны. С начала месяца поврежден 41 объект. Среди главных целей - подвижной состав: зафиксированы повреждения 17 единиц», - отметили в УЗ.

Также, сообщили в УЗ, удары наносятся и по пассажирским вагонам.

«Сегодня утром в Николаеве (российский) БПЛА атаковал пассажирский вагон. Мониторинговая группа Укрзализныци вовремя зафиксировала беспилотник в воздухе и эвакуировала людей. Обошлось без жертв, ранен осмотрщик поездов», - указали в Укрзализныце.

«Под ударами также локомотивы, грузовые вагоны и специализированная техника, используемая для ремонта инфраструктуры. В этом месяце (РФ) атаковала и железнодорожные депо и мосты. Больше всего обстрелов - вблизи линии фронта», - сообщили в компании.

Несмотря на все это, вместе с военными Укрзализныця, как отмечается, продолжает мониторить воздушное пространство на маршрутах следования поездов. В случае обнаружения опасности железнодорожники меняют маршрут следования поездов, оперативно эвакуируют пассажиров из вагонов и принимают другие меры безопасности.

«Для нас важно сохранить сообщение с прифронтовыми регионами. Это - о логистике для жителей и возможности эвакуации в более безопасные области Украины. Продолжаем движение», - подытожили в УЗ.

