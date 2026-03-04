USD 1.7000
Новость дня
Иранские заключенные рискуют умереть от голода

12:32 1658

После авиаударов США и Израиля по Ирану ряд семей заключенных, содержащихся в тюрьме Эвин, обратились в организацию Iran International, выразив обеспокоенность состоянием своих родственников и призвав международное сообщество уделить особое внимание положению заключенных и оказать давление на исламскую республику с целью их немедленного освобождения.

По словам этих семей, заключенные в различных отделениях тюрьмы Эвин круглосуточно подвергаются воздействию звуков взрывов в Тегеране и содержатся в атмосфере стресса и тревоги. Они также заявили, что некоторые сотрудники тюрьмы покинули свои рабочие места и усугубили ситуацию, закрыв все отделения для политических заключенных и введя ограничения на передвижение в другие части тюрьмы.

Семья одной из заключенных сообщила изданию Iran International, что раздача продуктов питания и предметов первой необходимости для приготовления пищи в женском отделении и отделении Хафт-Эвин прекращена, и заключенным предоставляется лишь ограниченное количество хлеба. По ее словам, тюремный магазин закрыт с начала терактов, и заключенные не могут купить еду.

Семья другого заключенного сообщила изданию Iran International, что с некоторыми семьями, содержащимися в тюрьме Эвин, связались заключенные, сообщив, что у них есть «только сухой хлеб и вода», и неизвестно, как долго они смогут выживать в таких условиях.

Тем временем заключенный правозащитник Реза Хандан написал в письме из тюрьмы Эвин, что тысячи заключенных содержатся «несправедливо и незаконно» в тюрьмах под угрозой круглосуточных обстрелов, и что многие услуги для заключенных были прекращены. Он предупредил, что если война продолжится, то предвидится возможность нехватки или дефицита продуктовых пайков и предметов гигиены. Хандан подчеркнул, что «на этот раз никакие оправдания или предлоги неприемлемы» и что прямая ответственность за жизни заключенных лежит на судебной системе и тюремной системе.

