Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Россия рассматривает сценарии войны в Украине

В России обозначили основные сценарии проведения выборов в Государственную думу, запланированных на сентябрь этого года. Все варианты так или иначе связаны с войной против Украины и различаются только тем, насколько успешными для Москвы будут выглядеть боевые действия. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Так, по данным неназванного источника, в ISW делают вывод, что Кремль рассчитывает на продолжение войны как минимум до парламентских выборов в сентябре 2026 года.

«3 марта инсайдерский источник в Кремле заявил, что Администрация президента России провела семинар для вице-губернаторов, занимающихся внутренней политикой, с целью определения ключевых сценариев, связанных с предстоящими выборами в Думу в сентябре 2026 года. Инсайдерский источник утверждал, что планирование выборов будет сосредоточено на прогрессе России в полномасштабном вторжении. Инсайдерский источник утверждал, что Администрация президента обозначила три сценария, все из которых базировались на идее, что на момент выборов война все еще будет продолжаться», - говорится в сообщении. 

Аналитики указывают на то, что разработанные сценарии отличаются уровнем достигнутого стратегического результата или масштабом трудностей, которые могут потребовать усиления общественной поддержки войны. Наиболее вероятным называют вариант, при котором нынешняя динамика сохранится, а военная и экономическая системы не потребуют кардинальных изменений.

В ISW также напомнили, что ранее уже фиксировали сигналы о намерениях Кремля интегрировать тему затяжной войны в свою политическую кампанию накануне выборов. В частности, речь идет о поддержке кандидатов с четкой провоенной позицией и информационных кампаниях, которые представляют боевые действия как проявление национального единства.

