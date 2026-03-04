Пашинян: Азербайджан и Армения продолжают строить мир

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о важности углубления регионального сотрудничества между Арменией, Азербайджаном и Грузией.

Выступая на открытии заседания межправительственной комиссии по экономическим вопросам, он отметил, что, несмотря на непростую текущую ситуацию, регион Южного Кавказа располагает значительными возможностями, которым следует уделять больше внимания.

Пашинян подчеркнул ценность содействия Грузии в развитии двусторонних торгово-экономических контактов между Арменией и Азербайджаном. По его словам, установление долгосрочной стабильности и мира в регионе должно основываться на принципах территориальной целостности, суверенитета и политической независимости.

«Армения и Азербайджан строят и продолжают строить мир именно на этой основе. Это действительно историческая возможность для нашего региона», — отметил армянский премьер.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси позитивно оценивает текущие процессы на Южном Кавказе, направленные на поддержание стабильности.

«Очень важно сохранять стабильность в регионе. Мы удовлетворены тенденциями, которые в последнее время развиваются в нашем регионе. Парафированное между вами и Азербайджаном мирное соглашение имело большое значение. Все это создает хорошую основу для дальнейшего укрепления и развития нашего региона», — сказал Кобахидзе.

Он также отметил, что различные форматы сотрудничества между Грузией и Арменией способствуют развитию двустороннего партнерства, подчеркнув наличие значительного потенциала для дальнейшего углубления взаимодействия по всем направлениям.