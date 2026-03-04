USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла

ISW
12:49 2108

За последние две недели февраля 2026 года украинские силы освободили больше территорий, чем потеряли. Это произошло впервые со времени летнего контрнаступления в 2023 году. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков ISW, с 1 января украинским силам удалось вернуть под свой контроль около 257 квадратных километров.

В период с 14 по 20 февраля Силы обороны увеличили площадь освобожденных территорий еще почти на 33 квадратных километров, а с 21 по 27 февраля – около 57 квадратных километров.

«Последний раз украинские войска достигли чистого прироста во время летнего контрнаступления 2023 года, когда украинские войска получили 377 квадратных километров в июне 2023 года, 257 квадратных километров в июле 2023 года», – говорится в отчете.

Испания за Иран горой
Испания за Иран горой
13:38 773
Арабы пока терпят. Надолго ли?
Арабы пока терпят. Надолго ли?
13:32 852
Израиль ударил по ключевому ракетному центру в Иране. Американские беспилотники над Ширазом
Израиль ударил по ключевому ракетному центру в Иране. Американские беспилотники над Ширазом видео; обновлено 13:55
13:55 7628
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла ISW
12:49 2109
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
12:32 1662
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи видео
09:16 5228
Россия бьет по железной дороге Украины
Россия бьет по железной дороге Украины
12:30 1110
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема; все еще актуально
05:21 6660
Хаменеи, Чебурашка и бегемотики
Хаменеи, Чебурашка и бегемотики видео
11:40 2484
Прощай, Хаменеи!
Прощай, Хаменеи!
11:00 3387
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az; все еще актуально
03:47 5950

