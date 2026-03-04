Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла

За последние две недели февраля 2026 года украинские силы освободили больше территорий, чем потеряли. Это произошло впервые со времени летнего контрнаступления в 2023 году. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков ISW, с 1 января украинским силам удалось вернуть под свой контроль около 257 квадратных километров.

В период с 14 по 20 февраля Силы обороны увеличили площадь освобожденных территорий еще почти на 33 квадратных километров, а с 21 по 27 февраля – около 57 квадратных километров.

«Последний раз украинские войска достигли чистого прироста во время летнего контрнаступления 2023 года, когда украинские войска получили 377 квадратных километров в июне 2023 года, 257 квадратных километров в июле 2023 года», – говорится в отчете.