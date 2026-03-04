USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Супертанкеры за полмиллиона в сутки

12:57 1084

Стоимость аренды крупнейших в мире нефтяных танкеров достигла исторического рекорда. Причиной стал коллапс судоходства через Ормузский пролив на фоне военного конфликта с участием США, Израиля и Ирана, сообщает Bloomberg.

Ставки фрахта на ключевом маршруте Ближний Восток - Китай превысили 481000 долларов в сутки. С середины февраля стоимость перевозки выросла в четыре раза.

Торговля нефтью погрузилась в хаос. Через Ормузский пролив проходит критически мало судов, а новые сделки по фрахту практически не заключаются из-за военной угрозы.

Аналитики отмечают, что дефицит флота начал ощущаться еще до войны: этому способствовали рост мировых поставок нефти и агрессивная скупка танкеров одним из южнокорейских судовладельцев.

Логистический кризис затронул и американскую нефть. Стоимость рейса супертанкера вместимостью 2 млн баррелей с побережья Мексиканского залива в Азию достигла 26,9 млн долларов. Это добавляет около 13 долларов к цене каждого барреля нефти. Доля транспортных расходов в цене нефти WTI достигла максимума с 2020 года, что делает экспорт крайне невыгодным для трейдеров.

Испания за Иран горой
Испания за Иран горой
13:38 775
Арабы пока терпят. Надолго ли?
Арабы пока терпят. Надолго ли?
13:32 855
Израиль ударил по ключевому ракетному центру в Иране. Американские беспилотники над Ширазом
Израиль ударил по ключевому ракетному центру в Иране. Американские беспилотники над Ширазом видео; обновлено 13:55
13:55 7632
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла ISW
12:49 2111
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
12:32 1663
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи видео
09:16 5228
Россия бьет по железной дороге Украины
Россия бьет по железной дороге Украины
12:30 1111
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема; все еще актуально
05:21 6660
Хаменеи, Чебурашка и бегемотики
Хаменеи, Чебурашка и бегемотики видео
11:40 2486
Прощай, Хаменеи!
Прощай, Хаменеи!
11:00 3388
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az; все еще актуально
03:47 5950

ЭТО ВАЖНО

Испания за Иран горой
Испания за Иран горой
13:38 775
Арабы пока терпят. Надолго ли?
Арабы пока терпят. Надолго ли?
13:32 855
Израиль ударил по ключевому ракетному центру в Иране. Американские беспилотники над Ширазом
Израиль ударил по ключевому ракетному центру в Иране. Американские беспилотники над Ширазом видео; обновлено 13:55
13:55 7632
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла ISW
12:49 2111
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
12:32 1663
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи видео
09:16 5228
Россия бьет по железной дороге Украины
Россия бьет по железной дороге Украины
12:30 1111
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема; все еще актуально
05:21 6660
Хаменеи, Чебурашка и бегемотики
Хаменеи, Чебурашка и бегемотики видео
11:40 2486
Прощай, Хаменеи!
Прощай, Хаменеи!
11:00 3388
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az; все еще актуально
03:47 5950
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться