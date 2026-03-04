Супертанкеры за полмиллиона в сутки

Стоимость аренды крупнейших в мире нефтяных танкеров достигла исторического рекорда. Причиной стал коллапс судоходства через Ормузский пролив на фоне военного конфликта с участием США, Израиля и Ирана, сообщает Bloomberg.
Ставки фрахта на ключевом маршруте Ближний Восток - Китай превысили 481000 долларов в сутки. С середины февраля стоимость перевозки выросла в четыре раза.
Торговля нефтью погрузилась в хаос. Через Ормузский пролив проходит критически мало судов, а новые сделки по фрахту практически не заключаются из-за военной угрозы.
Аналитики отмечают, что дефицит флота начал ощущаться еще до войны: этому способствовали рост мировых поставок нефти и агрессивная скупка танкеров одним из южнокорейских судовладельцев.
Логистический кризис затронул и американскую нефть. Стоимость рейса супертанкера вместимостью 2 млн баррелей с побережья Мексиканского залива в Азию достигла 26,9 млн долларов. Это добавляет около 13 долларов к цене каждого барреля нефти. Доля транспортных расходов в цене нефти WTI достигла максимума с 2020 года, что делает экспорт крайне невыгодным для трейдеров.