Супертанкеры за полмиллиона в сутки

Стоимость аренды крупнейших в мире нефтяных танкеров достигла исторического рекорда. Причиной стал коллапс судоходства через Ормузский пролив на фоне военного конфликта с участием США, Израиля и Ирана, сообщает Bloomberg.

Ставки фрахта на ключевом маршруте Ближний Восток - Китай превысили 481000 долларов в сутки. С середины февраля стоимость перевозки выросла в четыре раза.

Торговля нефтью погрузилась в хаос. Через Ормузский пролив проходит критически мало судов, а новые сделки по фрахту практически не заключаются из-за военной угрозы.