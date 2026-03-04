USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
В Баку без осадков

13:05 373

5 марта в Баку преимущественно будет без осадков, в районах ожидаются дожди.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых пригородных районах возможна небольшая морось. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление снизится с 768 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-80%, днем 65-70%.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются периодические осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах возможны интенсивные осадки. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер. 

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 9-14° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Испания за Иран горой
Испания за Иран горой
13:38 776
Арабы пока терпят. Надолго ли?
Арабы пока терпят. Надолго ли?
13:32 857
Израиль ударил по ключевому ракетному центру в Иране. Американские беспилотники над Ширазом
Израиль ударил по ключевому ракетному центру в Иране. Американские беспилотники над Ширазом видео; обновлено 13:55
13:55 7636
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла ISW
12:49 2114
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
12:32 1665
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи видео
09:16 5228
Россия бьет по железной дороге Украины
Россия бьет по железной дороге Украины
12:30 1112
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема; все еще актуально
05:21 6660
Хаменеи, Чебурашка и бегемотики
Хаменеи, Чебурашка и бегемотики видео
11:40 2487
Прощай, Хаменеи!
Прощай, Хаменеи!
11:00 3388
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az; все еще актуально
03:47 5950

