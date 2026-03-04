Иран: Никакого доверия к американцам, никаких переговоров

Иранские власти не доверяют США и больше не собираются вести с Вашингтоном какие-либо переговоры. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер.

«Никакого доверия к американцам нет, каких-либо оснований для переговоров тоже», — сказал государственный деятель, которого цитирует агентство Tasnim.

Он подчеркнул, что Иран готов вести боевые действия столько, сколько потребуется. Мохбер отметил, что иранские войска способны противостоять угрозе так же, как это было во время восьмилетнего вооруженного конфликта с Ираком, продолжавшегося с 1980 по 1988 год.

«Исторический опыт показывает, что мы не боимся войны, не боимся ее продолжать», — добавил советник.

Напомним, ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отверг утверждения о том, что Тегеран якобы отказался обсуждать сделку с США в ходе диалога, который велся перед началом военной операции Вашингтона и Тель-Авива. 3 марта президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что проводить переговоры с Ираном уже «слишком поздно». Он также обратил внимание, что у исламской республики якобы «больше нет» противовоздушной обороны, ВВС, ВМС и руководства.