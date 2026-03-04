USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Иран: Никакого доверия к американцам, никаких переговоров

Иранские власти не доверяют США и больше не собираются вести с Вашингтоном какие-либо переговоры. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер.

«Никакого доверия к американцам нет, каких-либо оснований для переговоров тоже», — сказал государственный деятель, которого цитирует агентство Tasnim.

Он подчеркнул, что Иран готов вести боевые действия столько, сколько потребуется. Мохбер отметил, что иранские войска способны противостоять угрозе так же, как это было во время восьмилетнего вооруженного конфликта с Ираком, продолжавшегося с 1980 по 1988 год.

«Исторический опыт показывает, что мы не боимся войны, не боимся ее продолжать», — добавил советник.

Напомним, ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отверг утверждения о том, что Тегеран якобы отказался обсуждать сделку с США в ходе диалога, который велся перед началом военной операции Вашингтона и Тель-Авива. 3 марта президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что проводить переговоры с Ираном уже «слишком поздно». Он также обратил внимание, что у исламской республики якобы «больше нет» противовоздушной обороны, ВВС, ВМС и руководства.

Испания за Иран горой
Испания за Иран горой
13:38 777
Арабы пока терпят. Надолго ли?
Арабы пока терпят. Надолго ли?
13:32 860
Израиль ударил по ключевому ракетному центру в Иране. Американские беспилотники над Ширазом
Израиль ударил по ключевому ракетному центру в Иране. Американские беспилотники над Ширазом видео; обновлено 13:55
13:55 7640
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла ISW
12:49 2116
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
12:32 1666
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи видео
09:16 5229
Россия бьет по железной дороге Украины
Россия бьет по железной дороге Украины
12:30 1112
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема; все еще актуально
05:21 6660
Хаменеи, Чебурашка и бегемотики
Хаменеи, Чебурашка и бегемотики видео
11:40 2490
Прощай, Хаменеи!
Прощай, Хаменеи!
11:00 3388
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az; все еще актуально
03:47 5950

