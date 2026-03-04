Ильхам Алиев в посольстве Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 марта посетил посольство Ирана в Баку и выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи и многих мирных граждан. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Алиева встретил посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу.
Президент Азербайджана оставил запись в книге соболезнований.
Затем глава государства побеседовал с послом.
Алиев отметил, что всегда будет вспоминать встречи с Хаменеи во время своих визитов в Иран с самыми теплыми чувствами.
Демирчилу поблагодарил президента Азербайджана за посещение посольства и выраженные соболезнования.