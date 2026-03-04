USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Ильхам Алиев в посольстве Ирана

13:13 1636

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 марта посетил посольство Ирана в Баку и выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи и многих мирных граждан. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Алиева встретил посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу.

Президент Азербайджана оставил запись в книге соболезнований.

Затем глава государства побеседовал с послом.

Алиев отметил, что всегда будет вспоминать встречи с Хаменеи во время своих визитов в Иран с самыми теплыми чувствами.

Демирчилу поблагодарил президента Азербайджана за посещение посольства и выраженные соболезнования.

Испания за Иран горой
Испания за Иран горой
13:38 781
Арабы пока терпят. Надолго ли?
Арабы пока терпят. Надолго ли?
13:32 862
Израиль ударил по ключевому ракетному центру в Иране. Американские беспилотники над Ширазом
Израиль ударил по ключевому ракетному центру в Иране. Американские беспилотники над Ширазом видео; обновлено 13:55
13:55 7642
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла ISW
12:49 2117
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
12:32 1668
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи видео
09:16 5230
Россия бьет по железной дороге Украины
Россия бьет по железной дороге Украины
12:30 1114
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема; все еще актуально
05:21 6660
Хаменеи, Чебурашка и бегемотики
Хаменеи, Чебурашка и бегемотики видео
11:40 2490
Прощай, Хаменеи!
Прощай, Хаменеи!
11:00 3388
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az; все еще актуально
03:47 5950

