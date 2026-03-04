Арабы пока терпят. Надолго ли?

Иран выпустил сотни ракет и беспилотников по своим богатым нефтью арабским соседям в ответ на авиаудары США и Израиля; эти атаки были направлены на американские военные базы, а также на гражданскую и энергетическую инфраструктуру. По мнению экспертов, новая война на Ближнем Востоке подрывает имидж Персидского залива как безопасного и процветающего центра для путешествий, туризма и финансов.

По данным Financial Times, Иран нанес по Объединенным Арабским Эмиратам, важнейшему торговому и туристическому центру Персидского залива, в три раза больше ударов беспилотниками и ракетами, чем по Израилю, с которым он в настоящее время находится в состоянии войны. Однако эксперты прогнозируют, что стратегия Тегерана может обернуться против самого Ирана и подтолкнуть страны Персидского залива к еще большему сближению с Вашингтоном.