Арабы пока терпят. Надолго ли?

Иран выпустил сотни ракет и беспилотников по своим богатым нефтью арабским соседям в ответ на авиаудары США и Израиля; эти атаки были направлены на американские военные базы, а также на гражданскую и энергетическую инфраструктуру. По мнению экспертов, новая война на Ближнем Востоке подрывает имидж Персидского залива как безопасного и процветающего центра для путешествий, туризма и финансов.
По данным Financial Times, Иран нанес по Объединенным Арабским Эмиратам, важнейшему торговому и туристическому центру Персидского залива, в три раза больше ударов беспилотниками и ракетами, чем по Израилю, с которым он в настоящее время находится в состоянии войны. Однако эксперты прогнозируют, что стратегия Тегерана может обернуться против самого Ирана и подтолкнуть страны Персидского залива к еще большему сближению с Вашингтоном.
Страны Персидского залива с начала войны отказываются разрешать США использовать свое воздушное пространство и территорию для нанесения ударов по Ирану. Однако, согласно сообщениям западных СМИ, неоднократные атаки Ирана на стратегически важные торговые объекты в Персидском заливе могут изменить отношение арабских государств к Тегерану и даже увеличить вероятность их вступления в войну.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари заявил на пресс-конференции во вторник, что Иран пересек все красные линии и что атаки на Катар продолжаются. Он отметил, что у катарского лидера есть все варианты возможных ответных мер против Ирана. «Такие атаки не могут и не должны оставаться без ответа», — подчеркнул катарский чиновник.