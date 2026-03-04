Испания за Иран горой

Глава испанского правительства призвал США, Израиль и Иран остановить военные действия и вернуться к дипломатии. Санчес отметил, что Испания осуждает иранский режим, однако действия всех участников конфликта противоречат международному праву.

«Этот кризис влияет на всех нас, и мы требуем полной решимости США, Ирана и Израиля остановиться, пока не поздно. На один незаконный акт нельзя ответить другим; так начинаются величайшие катастрофы в истории человечества... Коротко говоря, позицию испанского правительства можно подытожить словами: «Нет войне», – заявил премьер-министр.

Санчес привел исторические параллели с войной союзников против Ирака, которую возглавили США. Он отметил, что тогда подобная операция привела к длительной нестабильности во всем регионе.