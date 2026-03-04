USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Затонул иранский военный корабль

Шри-Ланка отправила спасательную миссию после сигнала бедствия с иранского корабля Dena. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Шри-Ланки.

По меньшей мере 30 человек уже спасены.

По информации Reuters, пострадали не менее 78 человек. Данные о причинах произошедшего разнятся. По одной из версий, судно атаковала подводная лодка, по другой - фрегат сел на мель.

Корабль возвращался с военно-морских учений «Международный военно-морской смотр / MILAN 2026» в Индии, когда затонул 4 марта, пишет Clash Report.

Испания за Иран горой
Арабы пока терпят. Надолго ли?
Израиль ударил по ключевому ракетному центру в Иране. Американские беспилотники над Ширазом
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи
Россия бьет по железной дороге Украины
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Хаменеи, Чебурашка и бегемотики
Прощай, Хаменеи!
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
