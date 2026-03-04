Затонул иранский военный корабль

Шри-Ланка отправила спасательную миссию после сигнала бедствия с иранского корабля Dena. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Шри-Ланки.

По меньшей мере 30 человек уже спасены.

По информации Reuters, пострадали не менее 78 человек. Данные о причинах произошедшего разнятся. По одной из версий, судно атаковала подводная лодка, по другой - фрегат сел на мель.

Корабль возвращался с военно-морских учений «Международный военно-морской смотр / MILAN 2026» в Индии, когда затонул 4 марта, пишет Clash Report.