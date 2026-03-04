Почему Вэнс молчит об атаках на Иран?

Молчание вице-президента США Джей Ди Вэнса по поводу решения американского президента Дональда Трампа нанести удары по Ирану может свидетельствовать о расколе в отношениях между политиками. Об этом пишет газета Financial Times (FT).
По ее информации, Вэнс почти 72 часа не давал никаких комментариев о начатой Соединенными Штатами и Израилем военной кампании, в то время как другие республиканские высокопоставленные чиновники «восхваляли» Трампа в социальных сетях и на телевидении.
Отмечается, что столь продолжительное молчание Вэнса, являющегося активным сторонником американского президента, привлекло внимание общественности и вызвало вопросы о том, не является ли это признаком раскола в его отношениях с Трампом.
Вице-президент появился в эфире телеканала Fox News спустя несколько часов после начала ударов по Ирану, заявив, что Трамп «четко определил, чего хочет добиться», указывает газета. Позднее он также опубликовал отрывок из своего интервью телеканалу на странице в соцсети Х с подписью «Ирану ни в коем случае нельзя позволить получить ядерное оружие, это цель данной операции, и президент Трамп доведет ее до конца».