USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Почему Вэнс молчит об атаках на Иран?

14:05 167

Молчание вице-президента США Джей Ди Вэнса по поводу решения американского президента Дональда Трампа нанести удары по Ирану может свидетельствовать о расколе в отношениях между политиками. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По ее информации, Вэнс почти 72 часа не давал никаких комментариев о начатой Соединенными Штатами и Израилем военной кампании, в то время как другие республиканские высокопоставленные чиновники «восхваляли» Трампа в социальных сетях и на телевидении.

Отмечается, что столь продолжительное молчание Вэнса, являющегося активным сторонником американского президента, привлекло внимание общественности и вызвало вопросы о том, не является ли это признаком раскола в его отношениях с Трампом.

Вице-президент появился в эфире телеканала Fox News спустя несколько часов после начала ударов по Ирану, заявив, что Трамп «четко определил, чего хочет добиться», указывает газета. Позднее он также опубликовал отрывок из своего интервью телеканалу на странице в соцсети Х с подписью «Ирану ни в коем случае нельзя позволить получить ядерное оружие, это цель данной операции, и президент Трамп доведет ее до конца».

Испания за Иран горой
Испания за Иран горой
13:38 795
Арабы пока терпят. Надолго ли?
Арабы пока терпят. Надолго ли?
13:32 875
Израиль ударил по ключевому ракетному центру в Иране. Американские беспилотники над Ширазом
Израиль ударил по ключевому ракетному центру в Иране. Американские беспилотники над Ширазом видео; обновлено 13:55
13:55 7652
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла ISW
12:49 2123
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
12:32 1673
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи видео
09:16 5238
Россия бьет по железной дороге Украины
Россия бьет по железной дороге Украины
12:30 1119
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема; все еще актуально
05:21 6660
Хаменеи, Чебурашка и бегемотики
Хаменеи, Чебурашка и бегемотики видео
11:40 2493
Прощай, Хаменеи!
Прощай, Хаменеи!
11:00 3391
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az; все еще актуально
03:47 5951

ЭТО ВАЖНО

Испания за Иран горой
Испания за Иран горой
13:38 795
Арабы пока терпят. Надолго ли?
Арабы пока терпят. Надолго ли?
13:32 875
Израиль ударил по ключевому ракетному центру в Иране. Американские беспилотники над Ширазом
Израиль ударил по ключевому ракетному центру в Иране. Американские беспилотники над Ширазом видео; обновлено 13:55
13:55 7652
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла ISW
12:49 2123
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
12:32 1673
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи видео
09:16 5238
Россия бьет по железной дороге Украины
Россия бьет по железной дороге Украины
12:30 1119
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема; все еще актуально
05:21 6660
Хаменеи, Чебурашка и бегемотики
Хаменеи, Чебурашка и бегемотики видео
11:40 2493
Прощай, Хаменеи!
Прощай, Хаменеи!
11:00 3391
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл?
Парализовать Иран не удалось. А как найти «своего парня» среди иранских мулл? итоги с haqqin.az; все еще актуально
03:47 5951
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться