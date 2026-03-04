Почему Вэнс молчит об атаках на Иран?

Молчание вице-президента США Джей Ди Вэнса по поводу решения американского президента Дональда Трампа нанести удары по Ирану может свидетельствовать о расколе в отношениях между политиками. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По ее информации, Вэнс почти 72 часа не давал никаких комментариев о начатой Соединенными Штатами и Израилем военной кампании, в то время как другие республиканские высокопоставленные чиновники «восхваляли» Трампа в социальных сетях и на телевидении.