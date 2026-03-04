USD 1.7000
Bakcell отметил Международный женский день вместе с женщинами-журналистами

Лидер инноваций Bakcell поздравил женщин-журналистов с Международным женским днем – 8 Марта. Компания собрала более 30 представительниц медиа для теплой и неформальной встречи.

В ходе мероприятия директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Bakcell Айсель Сулейманова поздравила всех женщин, работающих в сфере медиа и играющих важную роль в обеспечении общества профессиональной, объективной и прозрачной информацией.

Она отметила: «Каждая женщина, работающая в медиа, обладает собственным уникальным взглядом, стилем и голосом. Именно это разнообразие делает современную журналистику более богатой и многогранной. Идея сегодняшней встречи была вдохновлена этой индивидуальностью. Мы убеждены, что каждый журналист оставляет свой особый след и оказывает значимое влияние на общество».

В рамках мероприятия для участниц был организован мастер-класс по парфюмерии. Журналистки познакомились с гармонией ароматов, принципами создания индивидуальной композиции и этапами производства парфюма, а также создали собственные уникальные ароматы в соответствии со своими предпочтениями.

Отметим, что с момента своего основания Bakcell поддерживает тесное сотрудничество с представителями медиа, продолжая оказывать поддержку их деятельности и вносить вклад в профессиональное развитие журналистов.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Турция сбила баллистическую ракету из Ирана
Турция сбила баллистическую ракету из Ирана
15:42 40
Израиль ударил по подземному арсеналу «Хезболлы»
Израиль ударил по подземному арсеналу «Хезболлы» ВИДЕО
15:14 1207
Кто уничтожил иранский военный корабль?
Кто уничтожил иранский военный корабль? обновлено 14:28
14:28 2480
Израиль ударил по ключевому ракетному центру в Иране. Американские беспилотники над Ширазом
Израиль ударил по ключевому ракетному центру в Иране. Американские беспилотники над Ширазом видео; обновлено 15:28
15:28 9361
Испания за Иран горой
Испания за Иран горой
13:38 2788
Арабы пока терпят. Надолго ли?
Арабы пока терпят. Надолго ли?
13:32 2048
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла ISW
12:49 3704
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
12:32 2483
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи видео
09:16 6035
Россия бьет по железной дороге Украины
Россия бьет по железной дороге Украины
12:30 1678
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема; все еще актуально
05:21 6882
