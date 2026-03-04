Подростку, зарезавшему мать, дали срок

В Баку вынесен приговор подростку, обвиняемому в убийстве своей матери.

Как сообщает haqqin.az, в процессе, проходившем под председательством судьи Тельмана Гусейнова в Бакинском суде по тяжким преступлениям, было оглашено решение. Согласно приговору, подросток приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Отмечается, что убийство произошло в августе прошлого года в отеле Crossway, расположенном на территории Бакинского международного автовокзального комплекса. По информации следствия, 14-летний А.Г., 2009 года рождения, в ходе семейной ссоры нанес ножевое ранение своей 36-летней матери. После совершения преступления подросток сам явился в полицию и признался в содеянном.

По данным следствия, конфликт между матерью и сыном возник из-за одежды женщины — подросток сделал матери замечание по поводу короткого платья, после чего применил нож.

Подростку было предъявлено обвинение по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (умышленное убийство), ранее в отношении него был избран арест.