USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Подростку, зарезавшему мать, дали срок

Инара Рафикгызы
14:45 870

В Баку вынесен приговор подростку, обвиняемому в убийстве своей матери.

Как сообщает haqqin.az, в процессе, проходившем под председательством судьи Тельмана Гусейнова в Бакинском суде по тяжким преступлениям, было оглашено решение. Согласно приговору, подросток приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Отмечается, что убийство произошло в августе прошлого года в отеле Crossway, расположенном на территории Бакинского международного автовокзального комплекса. По информации следствия, 14-летний А.Г., 2009 года рождения, в ходе семейной ссоры нанес ножевое ранение своей 36-летней матери. После совершения преступления подросток сам явился в полицию и признался в содеянном.

По данным следствия, конфликт между матерью и сыном возник из-за одежды женщины — подросток сделал матери замечание по поводу короткого платья, после чего применил нож.

Подростку было предъявлено обвинение по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (умышленное убийство), ранее в отношении него был избран арест.

Турция сбила баллистическую ракету из Ирана
Турция сбила баллистическую ракету из Ирана
15:42 44
Израиль ударил по подземному арсеналу «Хезболлы»
Израиль ударил по подземному арсеналу «Хезболлы» ВИДЕО
15:14 1207
Кто уничтожил иранский военный корабль?
Кто уничтожил иранский военный корабль? обновлено 14:28
14:28 2483
Израиль ударил по ключевому ракетному центру в Иране. Американские беспилотники над Ширазом
Израиль ударил по ключевому ракетному центру в Иране. Американские беспилотники над Ширазом видео; обновлено 15:28
15:28 9363
Испания за Иран горой
Испания за Иран горой
13:38 2791
Арабы пока терпят. Надолго ли?
Арабы пока терпят. Надолго ли?
13:32 2048
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла ISW
12:49 3707
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
12:32 2484
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи видео
09:16 6035
Россия бьет по железной дороге Украины
Россия бьет по железной дороге Украины
12:30 1678
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема; все еще актуально
05:21 6882

ЭТО ВАЖНО

Турция сбила баллистическую ракету из Ирана
Турция сбила баллистическую ракету из Ирана
15:42 44
Израиль ударил по подземному арсеналу «Хезболлы»
Израиль ударил по подземному арсеналу «Хезболлы» ВИДЕО
15:14 1207
Кто уничтожил иранский военный корабль?
Кто уничтожил иранский военный корабль? обновлено 14:28
14:28 2483
Израиль ударил по ключевому ракетному центру в Иране. Американские беспилотники над Ширазом
Израиль ударил по ключевому ракетному центру в Иране. Американские беспилотники над Ширазом видео; обновлено 15:28
15:28 9363
Испания за Иран горой
Испания за Иран горой
13:38 2791
Арабы пока терпят. Надолго ли?
Арабы пока терпят. Надолго ли?
13:32 2048
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла ISW
12:49 3707
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
12:32 2484
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи
В Иране открыли огонь по радующимся гибели Хаменеи видео
09:16 6035
Россия бьет по железной дороге Украины
Россия бьет по железной дороге Украины
12:30 1678
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно
Обреченный Иран: верхи не хотят, а низам уже все равно главная тема; все еще актуально
05:21 6882
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться