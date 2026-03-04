USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Фидан: «Не вступайте в словесную перепалку с Израилем и Америкой»

14:57 1162

Глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире программы турецкого телеканала TRT Haber прокомментировал неподготовленность Ирана к ударам Израиля и США. По его словам, если вы (имеется в виду какая-либо страна – ред.) не готовы к войне, вам даже не стоит вступать в словесную перепалку с Израилем или Америкой.

«Киберразведка, радиотехническая разведка, электронная разведка, превентивная разведка, воздушное наблюдение, разведка на основе изображений из космоса… Если вы не подготовились и не улучшили свои возможности в этих областях, вам даже не стоит вступать в словесную перепалку с Израилем или Америкой. Силы должны быть в безупречном состоянии в этих областях, если они действительно готовятся к такой борьбе.

Кроме того, они должны быть очень эффективны в системах противовоздушной обороны, радиолокационных системах и системах радиоэлектронного подавления, чтобы страна могла защитить свое воздушное пространство. Ваше руководство или другие люди… Допустим, они взломали их телефоны и узнали, где они находятся. Это уже возможность. Но для того, чтобы они могли нанести удар с воздуха, это возможно только в том случае, если они войдут в ваше воздушное пространство», - заявил глава МИД Турции.

