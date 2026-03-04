USD 1.7000
Кто пытался обмелить Сабунчинское озеро?

Ульвия Худиева
15:20 490

В Баку начато расследование по факту попытки засыпки озера на территории «Совхоза Рамана» в поселке Маштага Сабунчинского района.

Как сообщили в Государственной службе надзора за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов, проверка проводится совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел.

На месте установлено, что 0,34 гектара водоема были засыпаны твердыми и смешанными каменистыми отходами, которые преимущественно доставлялись ночью. Таким образом, площадь акватории была искусственно уменьшена.

Озеро находится в экологически чувствительной зоне и является местом обитания водоплавающих, болотных и перелетных птиц. Заполнение и осушение водоема также создает серьезную угрозу для жилых домов в окрестностях. Поскольку водоем выполняет функцию естественного регулирования водного режима, его ликвидация может привести к подтоплению дворов и подвалов, нарушению биологического разнообразия и экологического равновесия.

Все материалы по факту инцидента направлены в Министерство внутренних дел для правовой оценки.

Отмечается, что ранее озеро пытались засыпать с целью освобождения территории для последующей продажи под строительство частных домов.

