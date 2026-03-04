Телефонный мошенник кинул жителя Баку на 13 тысяч манатов

Задержан выдававший себя за сотрудника банка мошенник, ограбивший жителя Баку на 13 тысяч манатов.

Житель Насиминского района Баку обратился в полицию и сообщил о краже средств с его банковской карты. По его словам, ему поступил звонок с неизвестного номера, звонивший, представившись сотрудником банка, заявил, что банковская карта гражданина якобы взломана. Пострадавший отправил мошеннику данные своей банковской карты, после чего обнаружил, что с карты исчезли 13 тысяч манатов.

38-летний А.Залиев, подозреваемый в совершении данного преступления, был опознан и задержан сотрудниками 21-го отдела полиции Насиминского районного управления полиции.

По факту ведется расследование.