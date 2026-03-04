USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Вэнс: «Прежде у руля США стояли тупые президенты»

Прежде у руля США стояли тупые президенты, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, он «хорошо понимает чувства американцев, которые устали от 25-летних конфликтов на Ближнем Востоке», и разделяет их озабоченность. «Но разница в том, что тогда у руля нашей страны стояли тупые президенты», — отметил Вэнс.

Ранее сообщалось, что он считает текущую операцию США в Иране отличной от военных действий в Ираке и Афганистане, и уверен, что она не затянется на годы. «Отличие в том, что президент четко определил цель, и Дональд Трамп ни за что не позволит стране втянуться в многолетний конфликт без ясного результата и конкретной задачи», — сказал Вэнс в интервью Fox News.

Наличие четкой цели, по его мнению, означает, что США не столкнутся с проблемами, «которые у нас были с Ираком и Афганистаном».

Главная задача, подчеркнул вице-президент, — гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие. «Трамп определил цель так: Иран не может обладать ядерным оружием и должен взять на себя долгосрочное обязательство никогда не восстанавливать свой ядерный потенциал», — заявил Вэнс.

Он также отметил, что Трамп понимал готовность Ирана к созданию ядерного оружия и решил принять меры «для защиты национальной безопасности».

