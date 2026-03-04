Турция сбила баллистическую ракету из Ирана. В Анкаре пригрозили ответить

Фидан передал иранской стороне позицию Анкары в связи с инцидентом и подчеркнул необходимость избегать шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

Баллистическая ракета, запущенная из Ирана и прошедшая через воздушное пространство Ирака и Сирии, после обнаружения ее движения в направлении воздушного пространства Турции была нейтрализована элементами системы противовоздушной обороны НАТО, размещенными в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Турции контр-адмирал Зеки Актюрк на еженедельной пресс-конференции. Он отметил, что обломки ракеты упали в районе Дёртьёл провинции Хатай, при этом погибших и раненых нет.

«Хотя Турция выступает за региональную стабильность и мир, независимо от того, от кого и откуда исходит угроза, она способна обеспечить безопасность своей территории и граждан. Мы оставляем за собой право ответить на любые враждебные действия против нашей страны», — подчеркнул контр-адмирал Актюрк.

Директор управления коммуникаций при президенте Турции Бурханеттин Дуран также подтвердил, что ракета, выпущенная из Ирана, была нейтрализована в районе Хатая.

«Для защиты нашей территории и воздушного пространства все необходимые меры будут приниматься без колебаний. На любые возможные враждебные действия будет дан соответствующий ответ в рамках международного права. В ходе этого процесса консультации и сотрудничество с нашими союзниками по НАТО будут продолжены», — заявил турецкий представитель.