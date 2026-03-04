USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Турция сбила баллистическую ракету из Ирана. В Анкаре пригрозили ответить

фото; обновлено 17:14
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
17:14 3170

Над Турцией летает самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО.

*** 16:17

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи после перехвата баллистической ракеты, сообщают турецкие СМИ.

Фидан передал иранской стороне позицию Анкары в связи с инцидентом и подчеркнул необходимость избегать шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

*** 15:42

Баллистическая ракета, запущенная из Ирана и прошедшая через воздушное пространство Ирака и Сирии, после обнаружения ее движения в направлении воздушного пространства Турции была нейтрализована элементами системы противовоздушной обороны НАТО, размещенными в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Турции контр-адмирал Зеки Актюрк на еженедельной пресс-конференции. Он отметил, что обломки ракеты упали в районе Дёртьёл провинции Хатай, при этом погибших и раненых нет.

«Хотя Турция выступает за региональную стабильность и мир, независимо от того, от кого и откуда исходит угроза, она способна обеспечить безопасность своей территории и граждан. Мы оставляем за собой право ответить на любые враждебные действия против нашей страны», — подчеркнул контр-адмирал Актюрк.

Директор управления коммуникаций при президенте Турции Бурханеттин Дуран также подтвердил, что ракета, выпущенная из Ирана, была нейтрализована в районе Хатая.

«Для защиты нашей территории и воздушного пространства все необходимые меры будут приниматься без колебаний. На любые возможные враждебные действия будет дан соответствующий ответ в рамках международного права. В ходе этого процесса консультации и сотрудничество с нашими союзниками по НАТО будут продолжены», — заявил турецкий представитель.

Застрявшие в Дохе азербайджанцы взывают о помощи
Застрявшие в Дохе азербайджанцы взывают о помощи ФОТО; ВИДЕО
16:59 567
Бомбят и Южный Ливан
Бомбят и Южный Ливан ВИДЕО; обновлено 16:46
16:46 2150
Турция сбила баллистическую ракету из Ирана. В Анкаре пригрозили ответить
Турция сбила баллистическую ракету из Ирана. В Анкаре пригрозили ответить фото; обновлено 17:14
17:14 3171
Турция ударит по курдам в Иране?
Турция ударит по курдам в Иране? еще один вопрос; все еще актуально
15:19 4360
Тегеран в огне
Тегеран в огне видео; обновлено 16:56
16:56 11001
Задержали командира «Кудс»?
Задержали командира «Кудс»? все еще актуально
11:46 5744
США уничтожили иранский военный корабль
США уничтожили иранский военный корабль видео; обновлено 17:01
17:01 3938
Испания за Иран горой
Испания за Иран горой
13:38 3937
Арабы пока терпят. Надолго ли?
Арабы пока терпят. Надолго ли?
13:32 2640
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла ISW
12:49 4650
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
12:32 2878

ЭТО ВАЖНО

Застрявшие в Дохе азербайджанцы взывают о помощи
Застрявшие в Дохе азербайджанцы взывают о помощи ФОТО; ВИДЕО
16:59 567
Бомбят и Южный Ливан
Бомбят и Южный Ливан ВИДЕО; обновлено 16:46
16:46 2150
Турция сбила баллистическую ракету из Ирана. В Анкаре пригрозили ответить
Турция сбила баллистическую ракету из Ирана. В Анкаре пригрозили ответить фото; обновлено 17:14
17:14 3171
Турция ударит по курдам в Иране?
Турция ударит по курдам в Иране? еще один вопрос; все еще актуально
15:19 4360
Тегеран в огне
Тегеран в огне видео; обновлено 16:56
16:56 11001
Задержали командира «Кудс»?
Задержали командира «Кудс»? все еще актуально
11:46 5744
США уничтожили иранский военный корабль
США уничтожили иранский военный корабль видео; обновлено 17:01
17:01 3938
Испания за Иран горой
Испания за Иран горой
13:38 3937
Арабы пока терпят. Надолго ли?
Арабы пока терпят. Надолго ли?
13:32 2640
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла ISW
12:49 4650
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
12:32 2878
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться