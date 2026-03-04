«Интернет-диеты» опасны для детей

Составление диетического плана для ребенка иногда кажется родителям «полезным шагом». Однако диеты, разработанные без консультации врача, особенно те, которые резко ограничивают группы продуктов, могут нанести вред здоровью ребенка. Об этом во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram заявил специалист-эксперт Министерства здравоохранения, детский эндокринолог Азад Акберзаде.
По его словам, чем более ограничительной является диета, тем выше риск дефицита питательных веществ: «Проблема в том, что организм ребенка находится в стадии роста, и его потребность в белках, жирах, железе, цинке, кальции, витамине D и других веществах нестабильна и меняется с возрастом. Дефицит микронутриентов может привести к анемии, слабости, задержке развития и другим серьезным последствиям. Некоторые ограничительные диеты могут замедлить рост и негативно повлиять на здоровье костей».
Специалист-эксперт отметил, что если у ребенка есть избыточный вес, аллергия, целиакия, диабет или другие медицинские проблемы, план питания должен составляться индивидуально педиатром или диетологом: «Диета для детей должна формироваться не по «списку из интернета», а на основе медицинских показаний и научных принципов».
Детский эндокринолог также коснулся проблемы излишнего веса у детей. По его словам, расхожее мнение о том, что «если ребенок полный, значит он здоров», с медицинской точки зрения не всегда верно. Избыточный вес и ожирение у детей оцениваются не на глаз, а на основании показателей роста и веса с учетом возраста и пола, подчеркнул Акберзаде.
По его словам, у детей индекс массы тела (ИМТ) оценивается с использованием нормативных таблиц по возрасту и полу: «Согласно этим таблицам, показатель выше 85-го перцентиля считается избыточным весом, выше 95-го — ожирением. При этом важно учитывать и кривую роста — только цифра на весах не является диагнозом».
В частности, А.Акберзаде коснулся вопроса употребления хлеба: «Хлеб может быть частью рациона, но здоровье определяется общей моделью питания. Ребенок должен получать сбалансированное питание с фруктами, овощами, белками, молочными продуктами и различными группами продуктов. В группе зерновых как минимум половина должна приходиться на цельнозерновые продукты. Родителям следует особенно обращать на это внимание. Если у ребенка наблюдается быстрое увеличение веса, чрезмерное накопление жира в области живота, низкая физическая активность, одышка, храп, быстрая утомляемость, замедление роста, потемнение кожи на шее и в подмышечных впадинах — это уже может быть не просто «полнота», а сигнал заболевания. Детское ожирение в будущем повышает риск гипертонии, инсулинорезистентности, сахарного диабета 2 типа и нарушений сна».
В завершение Акберзаде подчеркнул, что наиболее правильный подход — оценивать не внешний вид ребенка, а динамику роста и веса, пищевые привычки, физическую активность и режим сна совместно с педиатром или детским эндокринологом.