«Интернет-диеты» опасны для детей

Составление диетического плана для ребенка иногда кажется родителям «полезным шагом». Однако диеты, разработанные без консультации врача, особенно те, которые резко ограничивают группы продуктов, могут нанести вред здоровью ребенка. Об этом во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram заявил специалист-эксперт Министерства здравоохранения, детский эндокринолог Азад Акберзаде. По его словам, чем более ограничительной является диета, тем выше риск дефицита питательных веществ: «Проблема в том, что организм ребенка находится в стадии роста, и его потребность в белках, жирах, железе, цинке, кальции, витамине D и других веществах нестабильна и меняется с возрастом. Дефицит микронутриентов может привести к анемии, слабости, задержке развития и другим серьезным последствиям. Некоторые ограничительные диеты могут замедлить рост и негативно повлиять на здоровье костей».

Специалист-эксперт отметил, что если у ребенка есть избыточный вес, аллергия, целиакия, диабет или другие медицинские проблемы, план питания должен составляться индивидуально педиатром или диетологом: «Диета для детей должна формироваться не по «списку из интернета», а на основе медицинских показаний и научных принципов». Детский эндокринолог также коснулся проблемы излишнего веса у детей. По его словам, расхожее мнение о том, что «если ребенок полный, значит он здоров», с медицинской точки зрения не всегда верно. Избыточный вес и ожирение у детей оцениваются не на глаз, а на основании показателей роста и веса с учетом возраста и пола, подчеркнул Акберзаде.