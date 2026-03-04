Судан грозит Эфиопии

В официальном сообщении утверждается, что атаки носят «враждебный характер и представляют собой нарушение суверенитета Судана». Представители армии заявили, что страна оставляет за собой право на самооборону. Кроме того, Судан «примет все необходимые меры для защиты своей территории».

Правительство Судана заявило, что за последние недели в воздушном пространстве страны регулярно фиксировались дроны, запущенные с территории Эфиопии. По данным Министерства иностранных дел, удары наносились по целям в юго-восточных провинциях, включая Голубой Нил.

Пока правительство Эфиопии не дало официального ответа. Офис премьер-министра Аби Ахмеда отказался комментировать обвинения.

Обострение конфликта связано с публикацией расследования международного агентства, где говорилось о возможном участии Объединенных Арабских Эмиратов в поддержке сил быстрого реагирования (RSF). По данным источников, бойцы проходили подготовку на эфиопской территории, в регионе Бенишангуль-Гумуз.

Хартум обвиняет ОАЭ в увеличении военных поставок для RSF. Эти силы ведут ожесточенные бои против правительственной армии. В свою очередь, командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан получает поддержку от Египта, Саудовской Аравии и Турции.

На заседании Совета Безопасности ООН глава МИД Великобритании Иветт Купер отметила, что иностранное вмешательство только затягивает войну и снижает шансы на компромисс.

С апреля 2023 года противостояние между армией и силами RSF унесло жизни десятков тысяч человек и вынудило миллионы покинуть свои дома.

Переговоры о перемирии, которые вел «Квартет» — США, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ, фактически заморожены. Новые предложения о прекращении огня не привели к прорыву.

Власти Судана заявили, что оставляют за собой право защитить свой суверенитет всеми доступными средствами, однако конкретных шагов в ответ пока не объявили.