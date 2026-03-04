USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Американский министр даст показания по делу Эпштейна

16:15 561

Министр торговли США Говард Латник, который когда-то был соседом осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна на Манхэттене, добровольно согласился дать показания комитету по надзору Палаты представителей по поводу прошлых связей с Эпштейном, сообщает Axios.

«Я с нетерпением жду выступления перед комитетом. Я не сделал ничего плохого и хочу все прояснить», — сказал министр.

Прошлые связи Латника с Эпштейном оказались под пристальным вниманием с тех пор, как имя министра торговли появилось в документах, опубликованных Министерством юстиции США.

«Министр Латник остается важным для президента (США) Дональда Трампа, поскольку сыграл ключевую роль в обеспечении крупных торговых и инвестиционных сделок. Вся администрация Трампа, включая министра Латника, по-прежнему сосредоточена на достижении новых побед для американского народа», — заявил представитель Белого дома Куш Десаи. 

Закрытые показания, стенограмма которых будет опубликована, состоятся в ближайшие недели. Латника пока не обвиняют ни в каких правонарушениях.

Глава комитета по надзору Палаты представителей республиканец Джеймс Комер заявил Axios, что Латник добровольно согласился явиться перед комитетом для показаний.

«Я высоко оцениваю его приверженность принципам прозрачности и готовность сотрудничать с комитетом. С нетерпением жду его показаний», — сказал Комер.

Как пишет Axios, стенограмма будет опубликована после проверки адвокатом Латника — это стандартная практика.

Застрявшие в Дохе азербайджанцы взывают о помощи
Застрявшие в Дохе азербайджанцы взывают о помощи ФОТО; ВИДЕО
16:59 577
Бомбят и Южный Ливан
Бомбят и Южный Ливан ВИДЕО; обновлено 16:46
16:46 2154
Турция сбила баллистическую ракету из Ирана. В Анкаре пригрозили ответить
Турция сбила баллистическую ракету из Ирана. В Анкаре пригрозили ответить фото; обновлено 17:14
17:14 3180
Турция ударит по курдам в Иране?
Турция ударит по курдам в Иране? еще один вопрос; все еще актуально
15:19 4363
Тегеран в огне
Тегеран в огне видео; обновлено 16:56
16:56 11009
Задержали командира «Кудс»?
Задержали командира «Кудс»? все еще актуально
11:46 5748
США уничтожили иранский военный корабль
США уничтожили иранский военный корабль видео; обновлено 17:01
17:01 3946
Испания за Иран горой
Испания за Иран горой
13:38 3941
Арабы пока терпят. Надолго ли?
Арабы пока терпят. Надолго ли?
13:32 2642
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла ISW
12:49 4653
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
12:32 2879

