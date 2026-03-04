Американский министр даст показания по делу Эпштейна

Министр торговли США Говард Латник, который когда-то был соседом осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна на Манхэттене, добровольно согласился дать показания комитету по надзору Палаты представителей по поводу прошлых связей с Эпштейном, сообщает Axios.
«Я с нетерпением жду выступления перед комитетом. Я не сделал ничего плохого и хочу все прояснить», — сказал министр.
Прошлые связи Латника с Эпштейном оказались под пристальным вниманием с тех пор, как имя министра торговли появилось в документах, опубликованных Министерством юстиции США.
«Министр Латник остается важным для президента (США) Дональда Трампа, поскольку сыграл ключевую роль в обеспечении крупных торговых и инвестиционных сделок. Вся администрация Трампа, включая министра Латника, по-прежнему сосредоточена на достижении новых побед для американского народа», — заявил представитель Белого дома Куш Десаи.
Закрытые показания, стенограмма которых будет опубликована, состоятся в ближайшие недели. Латника пока не обвиняют ни в каких правонарушениях.
Глава комитета по надзору Палаты представителей республиканец Джеймс Комер заявил Axios, что Латник добровольно согласился явиться перед комитетом для показаний.
«Я высоко оцениваю его приверженность принципам прозрачности и готовность сотрудничать с комитетом. С нетерпением жду его показаний», — сказал Комер.
Как пишет Axios, стенограмма будет опубликована после проверки адвокатом Латника — это стандартная практика.