Американский министр даст показания по делу Эпштейна

Министр торговли США Говард Латник, который когда-то был соседом осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна на Манхэттене, добровольно согласился дать показания комитету по надзору Палаты представителей по поводу прошлых связей с Эпштейном, сообщает Axios.

«Я с нетерпением жду выступления перед комитетом. Я не сделал ничего плохого и хочу все прояснить», — сказал министр.

Прошлые связи Латника с Эпштейном оказались под пристальным вниманием с тех пор, как имя министра торговли появилось в документах, опубликованных Министерством юстиции США.