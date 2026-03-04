Все больше мужчин уходят в декрет в Азербайджане

В Азербайджане к настоящему времени отпуском по уходу за новорожденным ребенком воспользовались около 100 мужчин.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, уже около 100 работникам от 81 работодателя предоставлен оплачиваемый отпуск по отцовству сроком на 14 календарных дней в связи с рождением ребенка.

Отмечается, что данный отпуск охватывает периоды как до, так и после рождения ребенка.

Приказ о предоставлении работнику оплачиваемого отпуска по отцовству формируется работодателем в электронном порядке в подсистеме Əmək və Məşğulluq (ƏMAS) Министерства труда и социальной защиты населения. С этой целью в январе текущего года в системе ƏMAS был внедрен новый функционал.