Иран выбрасывает белый флаг

Несмотря на публичные заявления, в которых выжившие лидеры Ирана решительно отказываются вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом для прекращения американо-израильского наступления на их страну, уже на следующий день после начала атак оперативники Министерства разведки Ирана через посредников обратились к Центральному разведывательному управлению США с предложением обсудить условия прекращения конфликта. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников, осведомленных о ситуации.

По данным издания, предложение было передано через разведывательную службу третьей страны. Информацию об этом на условиях анонимности сообщили ближневосточные чиновники и представители одной из западных стран.

При этом американские чиновники настроены скептически — по крайней мере в краткосрочной перспективе — относительно того, что администрация президента Дональда Трампа или Иран действительно готовы к поиску выхода из кризиса, отметили источники.

В то же время само предложение поднимает вопрос о том, сможет ли вообще кто-либо из иранских официальных лиц добиться заключения соглашения о прекращении огня от имени правительства в Тегеране, которое находится в состоянии хаоса, поскольку его лидеры систематически уничтожаются израильскими ударами.