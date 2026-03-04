Никакой нефти из Ирака и Кувейта

J.P. Morgan прогнозирует, что если Ормузский пролив будет оставаться закрытым, поставки сырой нефти из Ирака и Кувейта могут остановиться уже через несколько дней. Как информирует Reuters, это приведет к потерям до 4,7 миллиона баррелей в день.
Отмечается, что удары Израиля и США по иранским объектам спровоцировали атаки по всему региону Персидского залива. По сообщению иранских государственных СМИ, представитель Корпуса стражей исламской революции заявил о закрытии пролива и предупредил, что любое судно, которое будет пытаться пройти, может стать мишенью.
Также цены на нефть, вероятно, останутся высокими в ближайшее время из-за опасений трейдеров относительно возможных перебоев в поставках через Ормузский пролив, который поставляет более 20% мировой нефти, особенно на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
ANZ повысил свой прогноз средней цены на нефть Brent до 90 долларов за баррель и прогноз на СПГ до 17 долларов за млн БТЕ на первый квартал 2026 года. Goldman Sachs также пересмотрел свои ожидания. Средняя цена Brent во втором квартале 2026 года выросла на 10 долларов - до 76 долларов за баррель, а WTI — на 9 долларов - до 71 доллара.