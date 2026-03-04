Никакой нефти из Ирака и Кувейта

J.P. Morgan прогнозирует, что если Ормузский пролив будет оставаться закрытым, поставки сырой нефти из Ирака и Кувейта могут остановиться уже через несколько дней. Как информирует Reuters, это приведет к потерям до 4,7 миллиона баррелей в день.

Отмечается, что удары Израиля и США по иранским объектам спровоцировали атаки по всему региону Персидского залива. По сообщению иранских государственных СМИ, представитель Корпуса стражей исламской революции заявил о закрытии пролива и предупредил, что любое судно, которое будет пытаться пройти, может стать мишенью.