Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Никакой нефти из Ирака и Кувейта

16:35 740

J.P. Morgan прогнозирует, что если Ормузский пролив будет оставаться закрытым, поставки сырой нефти из Ирака и Кувейта могут остановиться уже через несколько дней. Как информирует Reuters, это приведет к потерям до 4,7 миллиона баррелей в день.

Отмечается, что удары Израиля и США по иранским объектам спровоцировали атаки по всему региону Персидского залива. По сообщению иранских государственных СМИ, представитель Корпуса стражей исламской революции заявил о закрытии пролива и предупредил, что любое судно, которое будет пытаться пройти, может стать мишенью.

Также цены на нефть, вероятно, останутся высокими в ближайшее время из-за опасений трейдеров относительно возможных перебоев в поставках через Ормузский пролив, который поставляет более 20% мировой нефти, особенно на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

ANZ повысил свой прогноз средней цены на нефть Brent до 90 долларов за баррель и прогноз на СПГ до 17 долларов за млн БТЕ на первый квартал 2026 года. Goldman Sachs также пересмотрел свои ожидания. Средняя цена Brent во втором квартале 2026 года выросла на 10 долларов - до 76 долларов за баррель, а WTI — на 9 долларов - до 71 доллара.

Застрявшие в Дохе азербайджанцы взывают о помощи
Застрявшие в Дохе азербайджанцы взывают о помощи ФОТО; ВИДЕО
16:59 588
Бомбят и Южный Ливан
Бомбят и Южный Ливан ВИДЕО; обновлено 16:46
16:46 2157
Турция сбила баллистическую ракету из Ирана. В Анкаре пригрозили ответить
Турция сбила баллистическую ракету из Ирана. В Анкаре пригрозили ответить фото; обновлено 17:14
17:14 3188
Турция ударит по курдам в Иране?
Турция ударит по курдам в Иране? еще один вопрос; все еще актуально
15:19 4369
Тегеран в огне
Тегеран в огне видео; обновлено 16:56
16:56 11017
Задержали командира «Кудс»?
Задержали командира «Кудс»? все еще актуально
11:46 5753
США уничтожили иранский военный корабль
США уничтожили иранский военный корабль видео; обновлено 17:01
17:01 3954
Испания за Иран горой
Испания за Иран горой
13:38 3944
Арабы пока терпят. Надолго ли?
Арабы пока терпят. Надолго ли?
13:32 2643
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла ISW
12:49 4654
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
12:32 2879

