Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

QatarEnergy объявил форс-мажор

16:55 454

Катарская компания QatarEnergy объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств после решения о прекращении производства сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующей продукции.

Как сообщает компания в соцсети Х, форс-мажор распространяется на покупателей, затронутых приостановкой поставок.

«В дополнение к заявлению о прекращении производства сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов QatarEnergy объявила о форс-мажорных обстоятельствах для своих пострадавших покупателей», - говорится в публикации.

В компании отметили, что ценят отношения со всеми заинтересованными сторонами и будут продолжать предоставлять актуальную информацию.

Напомним, 2 марта компания объявила, что приостанавливает производство СПГ. Во вторник, 3 марта, компания объявила о временном прекращении производства некоторых продуктов переработки в Катаре, включая карбамид, полимеры, метанол, алюминий и другие. Это произошло после того, как два из ее объектов в северной части Катара подверглись нападению.

QatarEnergy - это государственная нефтегазовая компания Катара, один из крупнейших в мире производителей сжиженного природного газа.

