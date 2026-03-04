Застрявшие в Дохе азербайджанцы взывают о помощи

160 граждан Азербайджана, оказавшиеся в затруднительном положении в Дохе, обратились в редакцию haqqin.az с просьбой привлечь внимание к их ситуации.

Редакция направила запрос в Министерство иностранных дел Азербайджана. Глава пресс-службы ведомства Айхан Гаджизаде сообщил, что работа в этом направлении уже ведется, и в ближайшее время общественности будет представлена официальная информация.